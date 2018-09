América-MG prioriza renovação com goleiro João Ricardo

O goleiro João Ricardo tem o encerramento do contrato no final do ano, porém a diretoria do América-MG trata sua renovação como prioridade. Titular absoluto da equipe, o camisa 1 chegou ao clube em 2014. No ano seguinte renovou seu contrato com o Coelho e novamente o time mineiro pretende estender o vínculo.

No começo do ano, a diretoria do América procurou o representante do goleiro, as primeiras conversas animaram o presidente do conselho de administração, Marcus Salum, porém, não houve nenhum avanço nos últimos meses.

Mesmo com as negociações paradas e do risco de João Ricardo assinar um pré-contrato com outra, Salum não perde a confiança que conseguirá manter o jogador no time mineiro.

"O caso do João Ricardo tem o único problema de agenda. Essa conversa (de renovação) já começou no início do ano, ele já falou que quer ficar, mas não conseguimos sentar com o empresário, que ainda não veio a Belo Horizonte. A conversa está bem adiantada e a gente acredita que não vamos ter problemas com a renovação do João."

Além do goleiro, outros jogadores tem o contrato encerrado com o América-MG no final do ano, atletas que estão emprestados e que têm vínculo definitivo. Dos atuais titulares com o técnico Adilson Batista, os laterais Norberto, Carlinhos e Giovanni, do zagueiro Matheus Ferraz, dos volantes Leandro Donizete e Wesley, do meia Ruy e do atacante Rafael Moura passam por essa situação.