Com casa cheia, Santos faz jogo decisivo contra Independiente pela Libertadores

Em jogo do ano, Santos enfrenta o Independiente nesta terça-feira (28), pelas oitavas de final da Libertadores, no Pacaembu.

Os torcedores santistas estão contando as horas para a partida de volta das oitavas de finais da Libertadores, no Pacamebu, nesta terça-feira (28), às 19h30, contra o Independiente. Além de “casa” cheia, os torcedores aguardam ansiosos a decisão judicial do caso Sanchéz, que caso perca nos tribunais perderá a primeira partida por 3 a 0 e terá que reverter o placar neste jogo.

O Peixe treinou em dois períodos nesta segunda-feira (27), durante a manhã treino no CT Rei Pelé, onde apenas os reservas participaram das atividades, com exceção de Bruno Henrique, Alison e Victor Ferraz, e de noite no Pacaembu, local do jogo, já com a presença dos titulares.

O técnico Cuca deve usar uma escalação ofensiva dentro de campo com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu (Gustavo Henrique) e Diego Pituca; Alison e Carlos Sánchez (Renato); Rodrygo, Derlis González, Gabigol e Bruno Henrique.

Os desfalques do Peixe para a partida é o zagueiro Luiz Felipe, com lesão na coxa, e Dodô, que cumpre suspensão.

Já o Independiente, comandado por Ariel Holan, chegou ao Brasil na tarde desta segunda-feira e deve jogar amanhã com: Campaña; Bustos, Franco, Figal e Sánchez Miño; Francisco Silva e Pablo Hernández; Silvio Romero, Meza e Benítez (Cerutti); Gigliotti.

O time argentino, que teve torcedores acusados de racismo contra santistas na partida de ida na Argentina fez um “manual de boas maneiras” para seus torcedores que comparecerem para a partida no Brasil. Basicamente, o comunicado alerta que a pratica do racismo é ilegal no país e além de prejudicar o clube também poderia causar prisão.

Arbitragem

A arbitragem da partida ficará por conta de Julio Bascuñan, auxiliado por Carlos Astroza e Claudio Rios, todos do Chile.