Em desvantagem, Corinthians recebe Colo-Colo por vaga nas quartas da Libertadores

Corinthians e Colo-Colo, do Chile, se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h45, na Arena Corinthians, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Timão precisará vencer por 2 gols de diferença para se classificar às quartas de final.

O último confronto entre as equipes foi na partida de ida das oitavas e o time chileno saiu vitorioso por 1 a 0, em Santiago, no Chile. Naquela ocasião, o gol foi marcado pelo volante Carmona. Para o 6º confronto da história, a arbitragem será de Néstor Pitana, auxiliado por Juan Belatti e Gustavo Rossi. Nas outras oportunidades, são duas vitórias para cada lado e um empate.

Timão concentrado em busca da vaga às quartas

Em treino realizado nesta terça-feira (28), o técnico Osmar Loss comandou uma atividade técnica e tática de alta intensidade. Além disso, foi esboçado a provável equipe que deve iniciar a partida contra o Colo-Colo. Os atletas relacionados para a partida estão concentrados no CT Dr. Joaquim Grava desde segunda-feira. Gabriel, Renê Júnior, Jonathas e Sergio Díaz são desfalques do Time do Parque São Jorge.

O técnico Osmar Loss concedeu entrevista coletiva após o treinamento e falou sobre o que espera do confronto desta quarta-feira. Além disso, avaliou o adversário e a importância da Libertadores da América para o Corinthians.

“Estamos conscientes da dificuldade que o jogo vai nos impor, mas confiantes de que iremos fazer um bom jogo. Contamos com o apoio da torcida, pois com o ambiente a nosso favor, temos totais condições de reverter esse resultado”, disse o treinador alvinegro.

“Colo-Colo atua de uma forma diferente. Dá dificuldades, mas também dá um espaço que não estamos acostumados a ter. Jogar uma Libertadores, por enfrentar os melhores da América, tem um aspecto diferente. Temos cinco clubes representando o país. Foi um título já muito buscado aqui no Corinthians, era o calo no sapato. Revertemos em 2012 e esperamos agora quebrar esse tabu negativo recente nesta fase da competição”, completou Loss.

Antes de enfrentar o Corinthians, Colo-Colo treinou no campo do Palmeiras

Já o Colo-Colo também treinou nesta terça-feira, mas no Centro de Treinamento do Palmeiras. Os ex-jogadores do Palmeiras Valdivia e Lucas Barrios foram recebidos com carinho pelos funcionários palmeirenses. O técnico Héctor Tapia comandou um treino tático e físico. A novidade fica por conta de Esteban Pavez que está recuperado da lesão e poderá ser utilizado.

Após o treinamento, Héctor Tapia falou sobre o confronto contra o Corinthians e como o elenco está se sentindo.

"Eu tenho uma equipe com muita experiência e isso soma muito neste tipo de competição. Toda vez que algo foi pedido ao elenco, eles foram capazes de superá-lo e vamos apelar amanhã", disse o técnico chileno.

"Estamos calmos. A partida de ida nos mostrou que poderíamos fazer nosso futebol e é isso que queremos fazer amanhã. É o que precisamos e queremos classificar", acrescentou Héctor Tapia.