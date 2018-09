Jean analisa próximo confronto do Botafogo e vê cansaço do Grêmio como fator favorável

O Botafogo vem de vitória contra o Sport por 2 a 0 e teve uma semana intensa dentro dos treinos e trabalhos em equipe, afinal, jogará final de semana contra o Grêmio, fora de casa, quem vem embalado por uma classificação suada na Libertadores, porém, o desgate é muito grande na equipe.

Esse fator pode ser crucial para o Botafogo segundo análise do Jean, que falou com a imprensa antes do treinamento. Além disso, ele elogiou bastante a equipe do Grêmio e afirmou que jogo será duro.

“É muito favorável para nós, não vou mentir. Quando nós estamos na situação deles, sabemos quanto pesa. Foi assim quando jogamos contra o Nacional no meio de semana (vitória por 2 a 0) e no fim de semana pegamos o Atlético-MG em casa (derrota por 3 a 0). No segundo tempo já estávamos com as pernas um pouco pesadas. Pesará muito para o Grêmio da mesma maneira. Mas são 25 jogadores de qualidade lá. Quem entrar vai entrar bem. Times como Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro... Se entrarem com titulares ou reservas, podemos esperar jogo duro”, afirmou.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Botafogo segue num jejum sem vencer fora de casa no Brasileirão desde novembro do ano passado (2017), mas Jean analisou como detalhe essas derrotas.

“Seria hipócrita falar que não temos feito bons jogos fora de casa. Contra o Bahia lá, com um a menos conseguimos buscar o resultado dificílimo. Tomamos gol no finalzinho. Por que não estamos ganhando fora do Rio de Janeiro? Por detalhe. Contra qualquer time, se não tomar cuidado nos 90 minutos, vai tomar gol. Temos que cuidar dos detalhes”.

O futuro também foi um tema abordado, até onde o time alvinegro pode chegar na competição e quais são os objetivos a serem alcançados foi perguntado para Jean, que fez uma análise simples.

“Sabemos que temos potencial para brigar pelo G-7, G-6. A gente acredita que tem uma briga boa pela frente. Está tão embolado, que isso nos dá esperança. Saber que, com três vitórias seguidas, você está lá em cima”, concluiu o jogador.