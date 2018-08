Botafogo reencontra Nacional após 66 anos e mira repetir vitória em Assunção

Google Plus

27 de maio de 1952 é a data do primeiro e único confronto entre Botafogo e Nacional de Asuncion na história. O duelo amistoso terminou em vitória alvinegra por 2 a 0 na capital paraguaia.

O escrete alvinegro foi ao Paraguai tendo como técnico Carvalho Leite, Ídolo do clube que participou do histórico tetracampeonato carioca entre 1932-1935 como jogador e estava em sua quarta passagem como técnico do clube.

O plantel alvinegro contava como atacante Dino da Costa que anos depois seria vendido para o futebol italiano e chegaria até a Azzura e Paraguaio, primeiro camisa 7 da história do clube. Dino e Paraguaio marcaram os gols do triunfo contra os rivais desta quarta-feira (01).

Foram 4 partidas amistosas na excursão com derrotas para Cerro Porteño e Olímpia, respectivamente e e duas vitórias: uma na primeira peleja contra o Olímpia naquela viagem e a vitória contra o rival desta quarta-feira (01). Será que o Botafogo repete a vitória contra o Tricolor paraguaio? Você acompanha na Live no site da VAVEL Brasil tudo que acontece no confroto válido pela segunda fase da Copa Conmebol Sul-Americana.

Partidas e resultados no Paraguai em 1952:

22/05/1952 - Cerro Porteño 4 x 3 Botafogo - (Assunção)

25/05/1952 - Olimpia 1 x 3 Botafogo - (Assunção)

27/05/1952 - Nacional de Asuncion 0 x 2 Botafogo - (Assunção)

28/05/1952 - Olimpia 3 x 2 Botafogo - (Assunção)