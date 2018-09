Em busca de recuperação no Brasileirão, Botafogo recebe Cruzeiro no Nilton Santos

Em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo receberá em casa o Cruzeiro nesta quarta-feira (4), às 19h30, no estádio Nilton Santos. As equipes buscam recuperação, o Cruzeiro vem de um empate, o Botafogo de uma derrota catastrófica.

São 25 pontos somados até agora, ocupando a 15ª colocação, o alvinegro pode chegar a nono dependendo dos outros resultados. O celeste ocupa a sétima colocação, somando ao todo 31 pontos, e já em caso de vitória, ele continua na mesma posição.

O histórico de confronto entre as equipes é favorável para o Cruzeiro, que venceu em 26 partidas contra 19 vencidas pelo Botafogo. Ao todo, são somados 20 empates. Além disso, são 92 gols do celeste e 77 do alvinegro.

Reabilitação urgente no campeonato

O Botafogo vem de um período com uma baixa produção enorme. O número de lesionados também é um fator que influenciou diretamente, afinal, o time carioca perdeu muitos jogadores para o departamento médico durante a temporada.

Nos treinos em preparação contra o Cruzeiro, João Paulo voltou a treinar com a equipe e Gatito continua na mesma situação. Rodrigo Lindoso também deve ser novidade, jogador deve entrar em campo, junto com Igor Rabello e Kieza.

Em coletiva, Joel Carli comentou um pouco sobre as características do adversário: "Cruzeiro tem jogadores de muita qualidade. Se você der espaço, eles aproveitam bem. Confio e acredito muito no nosso time. Em casa, com o apoio da nossa torcida, a gente pode fazer uma grande partida".

Desfalques: Gatito, Jefferson, João Paulo, Renatinho e Marcos Vinícius (lesionados); Rodrigo Pimpão (suspenso).

Com mistério na escalação e mudanças, Cruzeiro também quer recuperação

Mano Menezes enfrentará um problema na escalação pois não poderá contar com Dedé e Arrascaeta, que estão com suas respectivas seleções. Além disso, os treinos durante a semana foram quase todos fechados, o técnico não quis expor tais mudanças.

Thiago Neves reclamou bastante da arbitragem durante a semana e falou sobre a expectativa contra o Botafogo: “Devemos (chegar mais na frente). A gente precisa pontuar, jogos em casa estamos deixando escapar os pontos, ou estão tirando da gente. Mas a gente precisa subir um pouco mais na tabela, até para nos dar tranquilidade nas outras competições. Esperamos que, contra o Botafogo a gente conquiste os três pontos que nos tiraram aqui no domingo”.

Desfalques: Dedé e Arrascaeta (seleções); Lucas Romero (lesionado)