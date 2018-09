Mesmo com muitas chances de gols, Botafogo fica no empate com Cruzeiro no Nilton Santos

Em mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrentou o Cruzeiro no Nilton Santos pela rodada de número 23. O alvinegro conseguiu ficar só no empate mesmo com muitas chances de gols por 1 a 1, marcados por Luiz Henrique e Edilson.

O primeiro tempo começou com muitas jogadas preparadas e ataques inesperados, com o Botafogo bem postado, os donos da casa conseguiram abrir o placar logo nos primeiros minutos, aos 10 do primeiro tempo, Luiz Fernando marcou após ajeitada de Erik na cabeça de do jogador, que domina no peito e manda chutaço no gol.

Em seguida o jogo ficou bem mais tranquilo. Apesar da boa posse de bola, o Cruzeiro não estava com criatividade para atacar e a partida ficou mista. Aos 33 minutos, houve um lance polêmico de pênalti em cima do Kieza no qual não foi marcado pelo árbitro, pois foi quando houve uma cobrança de escanteio e na saída de Fábio, o goleiro deu uma joelhada nas costas do jogador, que sentiu mas voltou.

Aos 35, Raniel recebeu bola pela esquerda e sofreu falta marcada pelo Jean, na qual Edilson cobrou e marcou a lei do ex no Nilton Santos. Além disso, foi o primeiro gol do jogador pelo Cruzeiro. Logo após o lance, o jogador se desentendeu com o Luiz Fernando, fez uma cena se jogando no chão mas logo no intervalo Edilson pediu desculpas.

A segunda etapa se iniciou mais uma vez com um bom desempenho do alvinegro. A primeira oportunidade foi em cobrança de falta do Botafogo pela esquerda feita por Moisés, na qual Igor Rabello subiu mais que Marcelo Hermes e cabeceou, mas a bola bateu no travessão de Fábio. A partir daí, o carioca não parou de pressionar, principalmente depois que Luiz Fernando puxou contra-ataque com velocidade pela esquerda, passou pela marcação, invadiu a área e arriscou na saída de Fábio. O goleiro cruzeirense espalmou com a mão esquerda e fez bela defesa.

Em contra-ataque, Cabral lançou a bola na grande área e Rafinha chegou de elemento surpresa na segunda trave, livre, mas chutou completamente sem direção e perdeu uma bela chance. Nos minutos finais, Marcinho cruzou bola da direita, Ezequiel tentou tirar dos pés de Aguirre, mas acabou mandando contra. Fábio espalmou na linha do gol e salvou o companheiro.