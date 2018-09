Londrina vence confronto direto contra Brasil de Pelotas e se afasta da zona de rebaixamento

Partida válida pela 26° rodada da série B do Campeonato Brasileiro. No estádio do Café na cidade de Londrina.

Na tarde deste sábado (7), o Londrina recebeu o Brasil de Pelotas para o confronto válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida dominada pelo time mandante, que mesmo com um placar magro, ditou o ritmo da partida e consegue uma boa vitória jogando em seu estádio. Dagoberto marcou o gol da partida, sem 11º na competição.

Jogando em casa, o Londrina teve em todo o primeiro tempo um poder ofensivo maior. Com jogadas de ataque mais perigosa o goleiro do time de Pelotas, Marcelo Pitol, teve os primeiros 45 minutos de partida ais agitado. Nos primeiros minutos de partida, o time visitante assustou com a sua suporta intensidade na partida.

Tendo uma chance de gol no primeiro minuto com Pereira, o Brasil de Pelotas no decorrer do jogo foi perdendo a sua intensidade no jogo e adotou a medida de jogar a partir dos erros do adversário, fazendo com que a partida esfriasse.O Londrina terminou a primeira parcial tendo os melhores momentos, o time aproveitou a esfriada do oponente no jogo e aproveitou para sufoca-los no campo de ataque.

Aproveitando seu bom momento, no final da primeira parcial, o defensor Éder Sciola do Brasil de Pelotas fez uma falta dura e acabou recebendo seu segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. Com isso, aos 49 do primeiro tempo, o Londrina abre o marcador com o Dagoberto fazendo gol de pênalti.

Com o início do segundo tempo, o time de Pelotas buscou o empate na partida e talvez até uma reação para sair com a vitória, e com a volta do intervalo a equipe trocava muitos passes na área de ataque. Mas com a dificuldade por ter um homem a menos, sofria com as dificuldade de ter somente 10 jogadores e não conseguiu ser eficaz nas suas finalizações.

Ditando o ritmo de jogo, mesmo com um resultado magro, o Londrina soube prender o resultado e se postou bem em campo para que não sofresse sustos do adversário. Confirmando um bom resultado na competição, o mandante pode continuar sua trajetória de se afastar de vez da zona de rebaixamento, ao contrário do Brasil de Pelotas que é o time que abre o Z-4.

Com 33 pontos, o Londrina sobe para o 13º lugar e abre cinco pontos para o Brasil de Pelotas, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o LEC tem um compromisso contra seu rival estadual, o Coritiba, no Couto Pereira, na sexta feira (14), às 20h30. Já o Xavante joga em casa, no Bento Freitas, contra o CRB no sábado (15), às 16h30.