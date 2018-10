No clássico das nações, Flamengo e Corinthians se enfrentam na partida de ida pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (12), às 21h45, no Maracanã, o Flamengo recebe o Corinthians pela primeira partida válida pela semifinal da Copa do Brasil. Durante os dias que antecederam a partida, os clubes trocaram farpas, por conta da provável escalação do lateral-direito Fagner e o sorteio do trio de arbitragem.

O Corinthians informou que o lateral-direito Fagner está apto a atuar nessa quarta. Por causa disso, o Flamengo se sentiu prejudicado por conta da convocação da Seleção Brasileira, afinal Lucas Paquetá e Fagner haviam sido convocados, porém, o lateral do Timão sofreu uma contratura na coxa e acabou sendo cortado pela CBF. O departamento médico do Corinthians informou previamente que o atleta ficaria de 2 à 3 semanas fora, entretanto, em 12 dias voltou aos gramados e deve jogar a partida.

Expectativas dos jogadores do Flamengo para a Semifinal

O Mengão chegou a pedir o adiamento da partida por ter três jogadores convocados: Paquetá, Trauco e Cuéllar em suas respectivas seleções, contudo, o pedido foi negado. Mesmo com as polêmicas que cercam a partida, os dois times devem ir com poder total para o campo.

Nesta quarta-feira, tanto Cuéllar como Paquetá chegaram a cidade do Rio de Janeiro e fizeram tratamento durante a viagem para ficarem à disposição de Barbieri, mas ainda não é certo se eles jogam. A expectativa dos dois jogadores é alta, e o meia brasileiro mostrou uma grande vontade em participar do jogo: "Chegando lá e a gente vê o que decide. Sempre quero jogar, mas ainda vamos conversar e ver o que vai ser decidido", frisou.

O Flamengo do técnico Barbieri vem armado no 4-3-3 com: Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar; Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro, Uribe e Vitinho.

Jejum de gols e mistério sobre estratégia do alvinegro paulista

O atual artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil com três gols, Romero, vem passando por uma fase de grande jejum. Ele não marca desde a partida contra a Chapecoense pela mesma competição no dia 2 de agosto, o que marca 9 jogos passando em branco por estar em uma fase irregular. Apesar disso, a esperança é que o atacante marque gols na partida contra o Flamengo.

Jair de Ventura, técnico do Timão, não quis se pronunciar sobre a estratégia que vai adotar para o jogo, mas garantiu que depois do jogo vai explicar tudo: "Vou me reservar a não falar a estratégia. Depois do jogo vou explicar o motivo, o que fizemos ou deixamos de fazer".

Para essa partida, o Corinthians deve vir com um esquema tático mais defensivo, e três volantes no 4-4-2 com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Gabriel, Douglas e Jadson; Romero e Clayson.

Essa será a sexta vez que os clubes com as maiores torcidas do Brasil se enfrentam em competições de mata-mata, e quem leva vantagem no histórico é o time da casa: o Flamengo venceu três vezes, empatou uma vez e perdeu somente um jogo para o Corinthians.

A arbitragem da partida fica por conta do contestado Bráulio da Silva Machado (SC), e terá auxilio de Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG). O paranaense Rafael Traci será o responsável pelo VAR, tecnologia que foi implantada este ano nas partidas da Copa do Brasil.