Lisca projeta pontuação para Ceará escapar da queda: ''Vamos buscar os 44 com todo mundo junto''

O treinador Lisca se mostrou muito feliz e esperançoso com o resultado da partida do Ceará neste sábado (15). O Vovô, que já havia batido o Corinthians por 2 a 1 duas semanas atrás, triunfou diante do Vitória por 2 a 0 e conquistou sua segunda vitória consecutiva em casa. O comandante, que comemorou muito com a toricda alvinegra o esultado, projetou a pontuação para o time escapar da degola . "Precisamos chegar aos 44 pontos. Vamos trabalhar com calma e buscar os 44 com todo mundo junto", afirma o técnico.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

A atmosfera com a vitória era de muita felicidade entre os alvinegros; uma vez que o time cearense estava desde a 3ª rodada do campeonato na zona. O atacante Leandro Carvalho exaltou o alívio pela saída do Z4 e afirmou que o feito ocorreu no momento oportuno. "Dormir fora (da zona de rebaixamento) é muito bom. Agora é manter a pegada. Acho que se a gente tivesse saído antes, nós não estávamos preparados. Agora estamos preparados para sair e ficar fora, mas não conquistamos nada ainda", comentou o jogador.

A permanência fora do Z--4 depende dos resultados das partidas de Botafogo, Chapecoense, Vasco e Sport, adversários diretos na parte debaixo da tabela. Se três destes rivais não vencerem nesse final de semana, o Vovô terminará a 25ª rodada fora da degola depois de muito tempo.