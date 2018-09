Barbieri fala sobre pressão após empate com Vasco: ''Temos que entregar resultados"

No clássico dos milhões, Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, em partida bastante movimentada. Disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o jogo contou com uma expulsão, gol contra e a e entrada de uma ambulância em campo.

Andrés Ríos marcou para a equipe cruz-maltina, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, após uma sequência confusa, onde o árbitro Luiz Flávio de Oliveira distribuiu vários cartões, Diego acabou levando o segundo amarelo, sendo expulso e desfalcando a equipe rubro-negra na sequência do jogo.

Mesmo com um a menos, o Fla chegou ao empate. Pará cruzou na área e o zagueiro Luiz Gustavo, de cabeça, marcou contra, empatando o placar.

Aos 27, Bruno Silva se chocou com o próprio Luiz Gustavo, caindo desacordado. Uma ambulância entrou em campo para socorrer o jogador, e como o Vasco já tinha feito todas as substituições, teve que seguir a partida com 10 jogadores.

Maurício Barbieri, muito pressionado pelos últimos resultados negativos, concedeu uma coletiva analisando o empate:

“A gente sabe que clássicos são jogos à parte. Os números demonstram equilíbrio, independentemente da condição do adversário. Sabíamos que ia ser difícil.”

O treinador também analisou a postura da equipe adversária:

Eles buscaram jogo direto, bola longa no Rios, cruzamento para o Maxi. Tomamos o gol, e depois nos reequilibramos” disse.

Barbieri ainda falou sobre a postura do seu time na segunda etapa:

Melhoramos no segundo tempo. Aí teve o lance da expulsão, e a partir do momento que ficamos com um a menos demonstramos coragem em buscar o resultado” falou.

O treinador ainda falou sobre a pressão diante dos últimos resultados:

“Pressão de vestir a camisa do Flamengo sempre é grande, maior clube do Brasil, temos que entregar resultados. Grupo tem mostrado raça, determinação, tem coisas que temos que ajustar. Queremos também resultados, não sinto que temos pressão a mais” concluiu.