Thiago Larghi lamenta empate do Atlético-MG diante do Cruzeiro: "Ficamos abaixo do padrão"

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, não teve muita emoção. O Galo teve mais posse de bola no Mineirão, contudo, não foi o suficiente para sair do 0 a 0. O treinador Thiago Larghi reconheceu que o time alvinegro só foi produtivo em 45 minutos, no qual, em seu ponto de vista não havia acontecendo.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

“Em um primeiro momento, a gente lamenta o empate. Foi um jogo que teve dois tempos distintos. No primeiro tempo, a gente teve uma postura boa, duas chances claras de gol e não fizemos. No segundo tempo, o Cruzeiro foi melhor, jogou pelo empate e conseguiu o empate. Principalmente no segundo tempo, ficamos abaixo do padrão que a gente vinha desenvolvendo”, explicou.

Larghi ainda admitiu que o Atlético poderia ter saído com o triunfo. Porém, comentou que um ponto conquistado diante do cenário, se torna válido.

“A gente sabe que poderia muito bem conseguir os três pontos aqui. Nosso time vinha fazendo jogos melhores do que fez hoje. Tivemos duas chances claras de gol no primeiro tempo, mas não fizemos. No final, o resultado de um ponto é válido porque a gente segura um adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores, que é o nosso objetivo”, concluiu.