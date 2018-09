Jadson critica atuação do Fluminense após derrota: ''Um dos piores primeiros tempos do ano''

Após derrota do Fluminense na Arena da Baixada, por 3 a 1, contra o Atletico Paranaense, neste domingo (16), o volante Jadson não poupou suas críticas quanto ao desempenho de sua equipe. Em sua análise, Tricolor foi irreconhecível em campo, principalmente no primeiro tempo.

"Fizemos um primeiro tempo muito ruim, cedemos os gols ao Atlético. Temos que procurar entrar com mais atenção. Foi um dos piores primeiros tempos do ano que a gente fez", afirmou à TV Globo.

Já o atacante Luciano, autor do único gol do Flu na partida, lamentou a derrota e ressaltou a sequência fora de casa que o elenco terá pela frente. Nesta quinta-feira, o clube viaja para o Equador para enfrentar o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul Americana, e depois indo para Chapecó, enfrentar a Chapecoense em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente foi um resultado negativo depois de ganhar o clássico com o Botafogo. Era importante pontuar aqui. Ficamos tristes, mas vamos trabalhar pois temos uma maratona difícil, duas viagens longas durante a semana. Agora é ver o que tem que acertar para fazer um bom jogo e depois pensar na Chapecoense", declarou.

Com o resultado, o time das Laranjeiras permanece na nona colocação, com 31 pontos conquistados até a 25ª rodada do campeonato, estando a 11 pontos do Atlético Mineiro, que ocupa a última vaga do G-6.