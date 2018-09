Juventude bate Atlético-GO fora de casa e sai do Z-4 da Série B

Jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série B 2018, ocorrido no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

O Juventude venceu por 1 a 0 o Atlético-GO, em pleno Antonio Accioly, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. De pênalti, Tony dá a vitória para os Jaconeros e tira o time da zona de rebaixamento.

O jogo começou com o Atlético-GO sendo mais perigoso. Renato Kayzer recebeu cruzamento na medida de Mascarenhas, após boa jogada individual, e cabeceou com perigo ao gol de Douglas Silva, que fez boa defesa.

No lance seguinte, em escanteio para o time do Dragão, João Paulo teve boa oportunidade de abrir o placar para os donos da casa. Sozinho na segunda trave, o jogador recebeu cruzamento e cabeceou fraco para o gol, facilitando a defesa de Douglas Silva.

O Juventude deu sua resposta no final do primeiro tempo. Neuton foi derrubado na área, por Júlio Cesar. Com o pênalti assinalado, Tony pegou a bola para bater, e cobrou no ângulo direito, sem chances para o goleiro.

Após longo apagão no intervalo, o segundo tempo conseguiu ter luz para ter bola rolando no Antonio Accioly. As chances de gol demoraram a acontecer, e deixaram o jogo bem burocrático.

O Atlético-GO quase empatou com Thiago Santos. O atacante recebeu belo passe dentro da área, mas na hora de finalizar o jogador mandou a bola por cima da trave.

Administrando o placar, o Juventude segurou as iniciativas do Dragão e garantiu a vitória. Com o triunfo, os Jaconeros saíram da zona da degola e somam 31 pontos, na 16ª posição. Com a derrota o Atlético-GO manteve seus 43 pontos e pode perder a quarta colocação.