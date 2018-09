Jair Ventura faz mudanças no Corinthians para confronto diante do Internacional no Brasileirão

Buscando a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve a semana livre para realizar treinamentos. Na 8ª colocação depois da vitória sobre o Sport, no domingo passado (16), o time se preparou para enfrentar o Internacional, atual vice-líder da competição, em casa.

Para a partida da 26ª rodada do Brasileirão, o técnico Jair Ventura fez uma mudança importante no time: Mateus Vital ganhou chance na vaga de Roger. Por suspensão, Ralf também está fora - Gabriel entra em seu lugar. No treinamento, Clayson sentiu desconforto e foi substituído por Pedrinho, mas não preocupa a comissão técnica para a partida.

O objetivo do treinador nesta atividade é fazer com que os meias entrem mais na área, para aumentar tanto o número de chances criadas, quanto o número de finalizações. Afinal, o Timão é o segundo time com média mais baixa de finalizações por jogo no campeonato nacional.

Com o apoio da torcida na Arena Corinthians, a provável escalação do Timão para a partida deste domingo é a seguinte: Cássio, Fagner, Henrique, Leo Santos e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Jadson, Mateus Vital, Romero e Clayson.