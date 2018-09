Apesar do mau momento, América-MG renova com Ademir por duas temporadas

A direção do América-MG optou por prorrogar o vínculo do atacante Ademir com o clube. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Coelho no início da noite de terça-feira (25).

Contratado em abril deste ano, após defender a Patrocinense no Campeonato Mineiro, o jogador de 23 anos acertou a renovação do contrato com o Coelho, que passa vencer no fim de 2020.

O vínculo anterior de Ademir tinha término previsto para o fim da próxima temporada. Desde que chegou ao CT Lanna Drumond, o atacante defendeu o América-MG em 10 jogos, marcando um gol na vitória do Coelho sobre o Atlético-PR, em jogo disputado antes da parada do Campeonato Brasileiro para a Copa da Rússia.

Sem oportunidades com o técnico Adilson Batista, Ademir ficou fora da lista de relacionados para os últimos jogos do América-MG pela Série A do Brasileirão. No entanto, o jogador tem reforçado o grupo que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.