Em noite inspirada de Jussani, Fortaleza resolve cedo e bate São Bento

O Fortaleza se impôs e mostrou eficácia para bater o São Bento na noite desta terça-feira (25), na Arena Castelão. O Tricolor abriu 2 a 0 aos 25 minutos do primeiro tempo, e viu o Azulão diminuir a vantagem sem ameaçar empatar a partida. A partida marcou estreia de uniforme comemorativo aos 100 anos do Leão do Pici, celebrados no próximo dia 18 de outubro.

O Leão do Pici dominou a posse de bola já nos minutos iniciais, mas as chances demoraram a sair. Com o começo truncado, Marcinho, do Fortaleza, e Tony, do São Bento, se desentenderam. O jogador do Tricolor chegou a tentar uma cotovelada que, mesmo sem ser sido realmente atingido, fez o lateral-direito do Azulão desabar no chão. A arbitragem não viu o lance, concedeu atendimento ao jogador e, enquanto esperava para voltar para dentro de campo, Tony assistiu a Jussani arriscar o chute de longe e, no rebote, Marlon abrir o placar para o Fortaleza, aos 15 minutos.

Com a desvantagem no placar, o São Bento tentou pressionar. Anderson Salles cobrou falta, mas a bola passou muito longe. O Fortaleza voltou a chegar com cabeçada de Gustavo, mas a bola passou sem perigo. Aos 25, depois de cobrança de escanteio de Dodô, Jussani subiu de cabeça e marcou o segundo do Tricolor cearense.

O São Bento só conseguiu chegar com perigo aos 30. Depois de cobrança de escanteio de Zezinho, a bola sobrou para Ronaldo tentar uma finalização acrobática, mas a bola passou por cima do gol de Boeck. Dois minutos depois, o Fortaleza respondeu com Ligger, de cabeça, sem sucesso. Aos 34, Anderson Salles fez boa cobrança de falta para defesa de Marcelo Boeck.

Com boa vantagem para a etapa inicial, o Fortaleza deixou o São Bento ter a bola e viu o time paulista ser pouco efetivo ao tentar criar chances de ataque. O Azulão tentava na bola parada, com Zezinho e Anderson Salles, mas não conseguiu emplacar outra boa chance. O Tricolor cearense diminuiu bastante o ritmo de jogo, subindo menos ao ataque.

O São Bento surpreendeu na volta do intervalo. Logo aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, Francis conseguiu marcar de cabeça, diminuindo a vantagem cearense. Porém, o ritmo do jogo não aumentou como esperado. O time paulista pouco fez para imprimir velocidade e criar grandes chances, ao passo que o Tricolor cearense manteve a calma ao invés de se jogar ao ataque para ampliar mais uma vez a vantagem.

O jogo permaneceu truncado, sem grandes chances. Aos 26, Gustavo recebeu na lateral da grande área do São Bento e tentou o chute, mas saiu fraco para a defesa de Rodrigo Viana. Aos 28, Ligger tentou de cabeça, mas a bola passou sem perigo. Aos 30, Francis tentou pelo Azulão, mas chutou por cima do gol do Fortaleza, sem perigo. Bruno Melo chegou pelo Tricolor, com chute rasteiro, três minutos depois. Rodrigo Viana defendeu com facilidade.

Aos 41, o São Bento voltou a pressionar. Luidy tentou o cruzamento, mas a passou por toda a área do Fortaleza sem ser finalizada. O Tricolor passou a prender mais a bola quando tinha posse, esperando o tempo passar para garantir a vitória. Aos 46, Dodô recebeu de Romarinho e bateu cruzado. Rodrigo Viana triscou na bola, que ainda tocou na trave antes de sair. Acabou sendo a melhor chance do Leão no segundo tempo.

Com o resultado, o Fortaleza se mantém na primeira colocação, esperando o fim da rodada enquanto torce para manter a distância provisória de sete pontos para o vice-líder, Goiás. O São Bento permanece na 14ª colocação e não pode ser ultrapassado, já que o 15º, Brasil de Pelotas, está cinco pontos atrás do Azulão de Sorocaba.

Pela 30ª rodada, o Fortaleza visita o Brasil de Pelotas, enquanto o São Bento receberá o Guarani, no Estádio Walter Ribeiro.