Em duelo de sulistas, Juventude recebe Londrina para se afastar do Z-4

Com situações opostas no torneio, o Londrina vai até Caxias do Sul (RS) para enfrentar o Juventude nesta quinta-feira (27), no estádio Alfredo Jaconi, às 19 horas e assim compor a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de os dois clubes entrarem em campo precisando da vitória, o Periquito sulista, entretanto, tem uma necessidade maior: vencer significa se afastar da zona de rebaixamento.

Primeiro time do Z-4, o Juventude pode alcançar 34 pontos na rodada, mesmo número de pontos do 15° colocado, Brasil de Pelotas, que já jogou na semana. O saldo de gols, porém, é desfavorável ao Ju, o que deixaria na 16ª colocação, caso o Paysandu não ganhe na sua partida contra o Goiás. Por outro lado, o Londrina se encontra na 8ª posição, mas apenas cinco pontos distante do Avaí, atual quarto colocado. Ganhar, portanto, seria fundamental nos planos do Tubarão para o acesso.

Esta será a 18ª partida entre os dois clubes e o retrospecto entre eles é bem equilibrado, apesar do Londrina ter uma leve vantagem: foram sete vitórias para o paranaense, seis para o Verdão do Rio Grande do Sul e quatro empates.

Juventude com poucas mudanças

Nos 13 jogos em Caxias do Sul pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude perdeu cinco, empatou seis partidas e venceu o adversário em apenas duas oportunidades. Com 30,7% de aproveitamento somente, jogar em casa, neste ano, não está sendo um diferencial para o Ju. O jogo contra o Tubarão, portanto, é uma oportunidade para espantar o fantasma do mal desempenho.

Para sair vitorioso do confronto desta quinta-feira, o técnico Luiz Carlos Winck não poderá contar com alguns jogadores do seu elenco, tanto por lesões, quanto por suspensão. O zagueiro Rafael Bonfim, com lesão na coxa esquerda, não poderá atuar. A dupla de zaga, portanto, deverá ser composta por Micael e Wagner. Também lesionado, o lateral Esquerdinha fraturou uma vértebra e desfalcará o time por um mês. A briga para substitui-lo fica entre Neuton e Pará. Por fim, o meio de campo terá Tony no lugar do suspenso Denner.

Uma alteração, contudo, foi feita por escolha do treinador. O detentor da camisa 1 no duelo será Douglas, entrando no lugar de Matheus. Segundo Winck, o goleiro ainda pode evoluir: “O Douglas permanece. O Matheus tem algumas coisas para melhorar. Alguns números na questão física e outras particularidades. É muito bom goleiro? É. Mas precisa trabalhar um pouco mais. Ele sabe disso, já falei com ele anteriormente e não vou ficar conversando toda hora.Temos uma linha de conduta e ela vale para todos”, citou em entrevista.

Londrina tem retornos, mas também desfalques importantes

Um dos planos do Tubarão ainda está um tanto quanto longe de ser alcançado. Mais precisamente a cinco pontos de distância, já que é o que separa o clube do Avaí, quarto colocado na tabela da Segunda Divisão. Embalado por três vitórias nas últimas rodadas, o Londrina vai em busca da quarta nesta quinta.

O técnico Roberto Fonseca, entretanto, tem muito com o que se preocupar para a partida, isso porque o zagueiro Dirceu e Dagoberto, artilheiro da Série B com 12 gols e com dores no tornozelo, ficarão de fora. O problema é que com o artilheiro em campo, o Tubarão tem oito vitórias, um empate e apenas três derrotas, enquanto que sem ele são três vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Apesar dos desfalques, o volante João Paulo e o atacante Carlos Henrique voltam a ficar à disposição do treinador. O volante volta a ser titular, enquanto Carlos Henrique fica no banco. O ataque deve ser composto por Mocellin, Thiago Ribeiro e Felipe Marques. O substituto de Dirceu será, provavelmente, Leandro Almeida.

Questionado sobre a má fase do adversário em casa, Roberto Fonseca disse que o jogo será brigado, principalmente por estar ocorrendo na fase final do campeonato: “O último time que pegamos, o Figueirense, tinha a melhor campanha fora de casa e conseguimos o resultado (2 a 0). Agora, vamos pegar um time que, em sua casa, é o contrário. Mas isso nada quer dizer que vai ser diferente. Vai ser um jogo decisivo, um jogo nervoso, temos que saber jogar uma decisão”.