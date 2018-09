Valentim aprova atuação do Vasco contra o Santos no Pacaembu: ''De igual pra igual''

O Vasco conseguiu um empate diante do Santos, no Pacaembu, e somado à vitória contra do Bahia, na última segunda feira, chegou a quatro pontos ganhos em seis disputados, se mantendo fora da zona de rebaixamento e com a alça de mira no pelotão que vai no meio da tabela. Graças ao ponto conquistado contra o Peixe, em partida adiada da terceira rodada, o Gigante pode agora pensar em alcançar uma vaga no grupo que garante espaço na Sul-Americana, já nas próximas rodadas.

Para isto, a equipe deve manter a pegada demonstrada nas últimas rodadas, como o próprio treinador, Alberto Valentim, fez questão de frisar. Para ele, a equipe hoje “jogou futebol também”, e completou elogiando as qualidades do adversário. “Contra o Santos é muito difícil. Foi de igual para igual. No primeiro tempo eles foram melhores, e no segundo fomos nós. Gostei do time”.

Valentim vem tendo problemas para montar as equipes titulares rodada após rodada, devido às lesões e exaustão física pelas quais os atletas vêm passando, dada a carga de jogos em curto espaço de tempo, além das suspensões por cartões. Neste último caso, Andrey se enquadra. O jovem volante recebeu dois amarelos na noite desta quinta-feira e estará de fora do duelo contra o Paraná Clube, na próxima rodada.

No momento da expulsão, um fato bastante curioso chamou a atenção de todos na beira do gramado. Logo após ser advertido com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, com o vermelho, o Andrey foi defendido por Valentim e pela Comissão Técnica vascaína. O treinador, após o apito final, explicou o ocorrido.

“Achei que o Andrey não tivesse levado o primeiro amarelo. Não era anti-jogo, eu odeio isso. Depois o Galhardo me disse que ele tinha levado. Aí fui pedir desculpas para o Cuca e ao quarto árbitro”, explicou o comandante.

Sobre os problemas encontrados para montar a equipe, Valentim foi enfático ao falar que terá trabalho visando o duelo contra os paranaenses na próxima segunda. “Tenho que pensar muito para este jogo contra o Paraná Clube. Perdi um jogador que foi bem, o Andrey. Preciso ver quais jogadores estão 100%. Hoje preferi não contar com o Ramon, que vinha de sete meses parado e pegou uma sequência. Nós precisamos avaliar”, finalizou.

Na próxima rodada, o Vasco vai à Curitiba, onde pega o Paraná, lanterna da competição, visando um bom resultado para encostar de vez no pelotão intermediário da tabela. A partida será realizada na próxima segunda-feira (1), com pontapé inicial marcado para às 20h (de Brasília), no Estádio Durival Britto, casa do tricolor paranaense.