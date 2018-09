Goiás vence Paysandu fora de casa e se consolida no G-4

Na noite desta sexta-feira (28), o Paysandu recebeu o Goiás no seu estádio Curuzu para a partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em uma partida bastante movimentada, sendo definida praticamente no primeiro tempo, o Verdão conseguiu uma vitória importante fora de casa por 3 a 2.

No primeiro tempo, o Goiás mostrou que mesmo por ser visitante não iria ficar recuado em seu campo de defasa. Com isso, logo aos oito minutos de jogo abriu o placar com uma jogada articulada pelo Lucão. Ele recebeu a bola, conseguiu ir carregando até o meio, onde mando com a perna direito um chutasso no ângulo do goleiro Renan que estava adiantado, saltou no lado certo mas não conseguiu alcançar a bola.

Após abrir o marcador, o time visitante adotou uma atitude muito relaxa na partida e deixou que o Paysandu começasse a articular várias jogadas de perigo. Jogando com a sua torcida, o time da casa teve uma alta posse de bola que chegava aos 70% e com o gol sofrido, acordou para a partida. Com isso, aos 33 da primeira parcial, Thomaz empatou a partida. Hugo Almeida levou a bola até o lado direito, fez ótimo cruzamento e encontrou o meia, que cabeceou para empatar a partida.

Sofrendo com a falta de movimentação tendo abrido o marcador e deixado o mandante empatar a partida, o Goiás correu atrás do resultado ainda no primeiro tempo. Vendo que vive um momento melhor na competição, e não queria deixar pontos importantes escapar, Rafinha botou o time na frente novamente. Aos 41, Maranhão não deixou a bola sair pela lateral, conseguiu dominar e cruzamento na cabeça no Rafinha que teve o trabalho de botar a bola para dentro.

No segundo tempo, o Paysandu que terminou a partida sendo pressionado, não muda no início de jogo após o intervalo. Logo no primeiro minuto da segunda parcial, o Goiás aproveitou bom momento no jogo para ampliar a vantagem. Com um gol olímpico em uma cobrança de escanteio de Giovanni pelo lado esquerdo, a bola veio muito forte, o goleiro Renan acabou falhando e a bola entrou para o fundo do gol: 3 a 1.

Levando um gol no início de novo, o time mandante voltou a pressionar, retou a posse de bola e pressionou a saída de bola do adversário. E foi através da pressão que diminui a vantagem do Goiás. Aos 22 do segundo tempo, Mike deixou o dele e incendiou o jogo no estádio Leônidas Sodré. Em uma roubada de bola, ele carregou pelo meio e chutou no contrapé de Marcão, para descontar o placar.

Com movimentação do início ao fim, o Goiás superou o Paysandu em casa e fico com a vice liderança da Série B.

O time mandante fica em uma situação bem complicada, na 17ª posição, com 31 pontos, correndo o risco de cair para a Série C neste final de campeonato. Já o Goiás foi aos 48 pontos, em segundo lugar.

Na próxima rodada o Paysandu joga fora de casa contra o CSA, que está bem colocado na competição dentro do G-4. Já o Goiás joga em casa contra o Londrina na busca de continuar na cola do líder Fortaleza.