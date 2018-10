Palmeiras vence Cruzeiro e assume liderança do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras que entrou em campo para conquistar a liderança do Campeonato Brasileiro não decepcionou seus torcedores no jogo desde domingo contra o Cruzeiro. O time do Felipão teve a maior posse de bola por todo o jogo e quem mais finalizou.

Logo aos 22 minutos do primeiro tempo, Lucas Lima abriu o placar após Dudu bater o escanteio e a bola sobrar, mandando um chute cruzado certeiro para o gol. Aos 30 minutos, Mancuello empatou para o Cruzeiro em pênalti inexistente, uma grande falha da arbitragem. Porem o time paulista não ficou acuado e continuou buscando a vitória, ainda no primeiro tempo Hyoran colocou o Porco na frente do placar finalizando de cabeça.

No segundo tempo o Palmeiras continuou pressionando o Cruzeiro e fez o terceiro para finalizar o placar do jogo com uma jogada de Willian, que resultou em pênalti, fazendo com que Gómez cobrasse, e assim fechando o placar de 3 a 1 para o time paulista.

Depois de seis meses afastado dos gramados devido uma grave lesão no joelho direito, Fred voltou a ser relacionado pelo Cruzeiro e aos 17 minutos do segundo tempo o centroavante entrou no lugar de Raniel. Depois de tanto tempo afastado, Fred teve uma atuação discreta e acabou tomando cartão amarelo por uma falta em Lucas Lima.