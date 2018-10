Mano acredita que com 'muito futebol' o Cruzeiro consegue superar o Boca 

O Cruzeiro tem um grande desafio essa semana, diferente do que vem acontecendo nos últimos mata-mata que disputou. O time mineiro saiu atrás no jogo de ida e agora precisa reverter o placar de 2 a 0 do Boca Juniors para seguir na Libertadores. Os dois clubes se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h45 (de Brasília), no Mineirão.

Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, foi questionado como seria feito o esquema do jogo, pelo fato do time rival jogar na retranca por conta da vantagem, o treinador falou que seria algo normal e que citou o que precisar fazer para conseguir a vitória no jogo de volta.

"É preciso de experiência, de muito futebol. Não adianta só estratégia. Teremos três dias para determinar o que vamos fazer do primeiro minuto até o último", afirmou Mano.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics.

O treinador ainda afirmou que o Cruzeiro começará o jogo contra o tempo, precisando dos gols para reverter a desvantagem, só depois eles podem relaxar um pouco e fazer com que o tempo se torne seu aliado. Mano ainda ressaltou que a torcida sempre apoia o time, mas que eles precisam ter um pouco de paciência.

"O torcedor tem apoiado muito. Será um longo jogo e vamos ter que paciência. Sempre com o apoio da torcida", finalizou.