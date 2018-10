Santos pode romper contrato com a Redegol

A Federação Paulista de Futebol descredenciou a Redegol de sua lista de empresas responsáveis por vendas de ingressos. Os motivos são os grandes problemas e prejuízos frequentes causados aos torcedores em partidas oficiais. O descredenciamento proíbe a empresa de trabalhar gerenciando ingressos e acessos dos torcedores aos jogos, o que pode pesar na decisão do Santos de romper o contrato com o grupo.

De acordo com informações publicadas no UOL, o Departamento Jurídico do clube foi acionado para avaliar as consequências de um possível rompimento com a empresa.

Há pouco tempo um aplicativo de celular para compra de ingressos aos torcedores santistas foi disponibilizado, assim como outras formas de chamar o público para o estádio foram feitas pelo Departamento de Marketing e Comunicação para diminuir os efeitos negativos que a parceria estava trazendo.

A Redegol foi contratada pelo Peixe no início de 2017, quando o clube ainda era comandado pelo ex-presidente Modesto Roma Júnior.