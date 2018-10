Sidão projeta Choque-Rei decisivo: ''É um confronto direto, que pode virar um divisor de águas"

Na última segunda feira (1) o goleiro do São Paulo Sidão esteve no coquetel de lançamento da nova coleção “Celestial” da Hundred Limit. O evento foi realizado no Skull Bar no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, que contou com varias personalidades além do goleiro.

No meio do evento foi organizada uma zona mista com os convidados. Nisso entrevistamos Sidão que falou sobre a dificuldade dessa edição do Brasileirão.: "Sem dúvida nos últimos anos esse é o mais disputado. São sete times na briga pelo título,então é manter o foco e a concentração, para que a gente consiga lá no final do ano, ta comemorando um título", comentou Sidão.

Sidão comentou também sobre a campanha tricolor no segundo turno, onde o time não vem tão bem. "Realmente os números no segundo turno não são tão bons. A gente tem noção disso, sabe que precisa melhorar pra gente permanecer na parte de cima da tabela".

O Goleiro do Tricolor ainda comentou sobre o clássico contra o Palmeiras, nesse sábado no Morumbi. Jogo que pode definir a liderança do Brasileirão:

"A gente vem batendo numa tecla onde todos os jogos são finais, mas esse realmente é uma final. É um confronto direto, que pode virar um divisor de águas para que a gente siga firme no campeonato e consiga o titulo",