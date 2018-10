Na parte de baixo da tabela, Paysandu e CRB duelam pela Série B

A 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta reunindo duas equipes que estão em duelos particulares contra a zona de rebaixamento. Nesta terça-feira (9), o Paysandu recebe o CRB no Estádio da Curuzu, às 19h15.

Na tabela de classificação, ambos os clubes estão presentes na zona da degola. O Papão inicia a rodada com 31 pontos e campanha de sete vitórias, dez empates e treze derrotas. Os números do time regatino são iguais, mas a equipe comandada por Roberto Fernandes está à frente por conta do critério de saldo de gols.

No primeiro turno, em jogo disputado no Estádio Rei Pelé, CRB e Paysandu empataram por 1 a 1. Com ambos os gols anotados nos acréscimos, o time da casa marcou com Anderson Conceição, enquanto o Papão diminuiu, dois minutos depois, com Magno.

Papão acredita em reabilitação

Pelo lado do Paysandu, o técnico João Brigatti não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o meia Pedro Carmona, jogadores que estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Enquanto Carmona é reserva, Guilherme Santos terá Diego como substituto.

De resto, o comandante do Papão deverá manter a mesma onzena inicial que iniciou a partida diante do CSA. O confronto terminou em 1 a 0 para a equipe alagoana.

A sequência de duas derrotas consecutivas não abalou a confiança do volante Nando Carandina. Faltando oito jogos para o fim d campeonato, o Paysandu precisa de uma arrancada para fugir da zona de rebaixamento. “Eles têm que acreditar na gente. A gente está acreditando, eles têm que acreditar. São oito jogos, então é fazer como eles vêm fazendo porque eu tenho certeza que a gente vai corresponder dentro de campo”, garantiu o volante.

CRB deve vir com mudanças

O CRB, que poupou diversos jogadores para o embate diante da Ponte Preta, deve ir com força máxima disponível para o duelo desta terça-feira.

A única ausência, garantida por sinal, será do atacante Willians Santana. O centroavante foi expulso no jogo contra a equipe campineira por cometer falta em André Luis e receber o segundo cartão amarelo, ficando como desfalque contra o Papão.