Seleção VAVEL do Brasileirão Série B 2015 tem Botafogo e Santa Cruz como grandes destaques

A segunda divisão do Campeonato Brasileiro 2015 finalmente chegou ao seu fim. Campeão, o Botafogo retorna à elite do futebol nacional e terá a companhia de Santa Cruz, Vitória e América-MG no acesso. E como já é tradição na VAVEL Brasil, nossa redação votou e elegeu os Melhores do Brasileirão Série B 2015.

O Botafogo foi o clube com maior números de indicados para nossa seleção. Também não é para menos. A conquista da Série B com rodadas de antecedência gabaritou o clube para ter Jefferson, Renan Fonseca, Willian Arão e Neílton em nosso 11 inicial.

Destaque também para o vice-campeão Santa Cruz com três nomeações. O meio-campista Daniel Costa e o centroavante Grafite compõem nossa linha ofensiva, mas nosso esquadrão têm Marcelo Martelotte, um dos principais responsáveis pela incrível arrancada tricolor, como treinador.

Em terceiro, com dois representantes, temos também o promovido à Série A Vitória. Escudero fecha o nosso meio de campo enquanto Diego Renan ocupa a lateral-esquerda. Encerrando a lista, temos o lateral-direito Yago Pikachu, do Paysandu, o zagueiro Wesley Matos, do América-MG e o volante João Ananias, do Náutico.

A Seleção VAVEL do Campeonato Brasileiro Série B 2015 está formada com: Jefferson; Yago Pikachu. Wesley Matos, Renan Fonseca, Diego Renan; João Ananias, Willian Arão, Escudero, Daniel Costa; Neílton, Grafite. Técnico: Marcelo Martelotte.

Presente na Seleção VAVEL, o volante Willian Arão também ganhou o troféu de 'Craque do Brasileirão Série B'. Outra premiação individual foi conquistada por Luís Henrique, também do Botafogo, por ser eleito como 'Revelação do Campeonato'.

Craque do Brasileirão Série B 2015: Willian Arão

Diferente da Série A, não houve alguém unânime que pudesse ser escolhido como Craque do Campeonato. Não havendo um grande talento que pudesse despontar como favorito, decidimos valorizar a regularidade e importância em sua equipe. Tendo isso em vista, Willian Arão foi eleito o Craque do Brasileirão Série B 2015.

Revelação do Brasileirão Série B 2015: Luís Henrique

O início de Luís Henrique no Botafogo foi fenômenal. Com apenas 17 anos, estreou no elenco principal dando show e marcando dois gols contra o Sampaio Corrêa. Foi premiado com convocações para a Seleção Brasileira de base e teve sua multa rescisória aumentada para R$ 60 milhões. Com méritos, foi eleito a Revelação do Brasileirão Série B 2015.