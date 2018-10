Flamengo acerta transferência de Lucas Paquetá ao Milan

Especulado em diversos clubes da Europa, o meia Lucas Paquetá já tem seu destino confirmado. O camisa 11 do Flamengo reforçará o Milan, da Itália, e o acordo deve ser concretizada ainda nessa semana após a realização dos exames médicos. A informação foi divulgada pelo canal “RafaFla”, e confirmada pelo "GloboEsporte.com".

Segundo o site, o clube milanês teria atravessado as negociações já encaminhadas com o PSG, oferecendo uma proposta parecida com o que foi apresentado pelo time francês: 35 milhões de euros mais um bônus por produtividade. Porém, a forma incisiva com que os italianos dirigiram negociações, junto a maior possibilidade de utilização do atleta, acabaram pesando para um desfecho favorável aos “rossoneros”.

Revelado no Flamengo, o jogador de 21 um anos tem sido um dos pilares do time na temporada. Até o momento, o Paquetá disputou 48 partidas e marcou 11 gols em 2018. Seu bom desempenho na equipe rubro-negra já havia despertado a atenção de Tite, que o colocou na lista de suplentes para a Copa do Mundo na Rússia. Após o mundial, o meia continuou sendo acompanhado e em agosto, recebeu sua primeira chance pela seleção nos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador.

(Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Com Paquetá, o Milan pretende dar o mesmo suporte dado a Kaká, no início dos anos 2000, oferecendo toda a estrutura para que o jogador consiga evoluir e desenvolver seu potencial dentro da equipe. Desde janeiro, a imprensa italiana já vinha especulando sobre o desejo da equipe "rossonera" em contar com o jovem atleta que é visto como uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos tempos.

Ainda com o camisa 11, o Flamengo enfrentará o Fluminense, nesse sábado (13), às 17h no Maracanã. O Rubro-Negro precisa da vitória para se aproximar ainda mais do Palmeiras. Para o clássico, mais de 25 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, e o setor Norte já está esgotado.