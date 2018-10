Fluminense confirma parceria e terá time feminino de futebol

O Fluminense fechou na manhã desta quinta-feira (11) o acordo com o projeto "Daminhas da bola" de Duque de Caxias, na Baixada. O acordo nasceu por conta da exigência recente pedida pela Comenbol, na qual todos os clubes para disputar suas competições deveriam possuir um núcleo feminino do esporte na instituição.

A CBF já aprovou o projeto, que contará com diversas categorias desde a base até a equipe profissional. O projeto começa a valer apenas em 2019, por isso, o clube ainda tenta conciliar toda a logística envolvendo os treinos e futuras competições.

“Ainda estamos pensando os melhores formatos e a melhor logística para as Daminhas e o Fluminense. São muitos pontos de definição em aberto, então vamos planejar, dentro do tempo que temos, para fazer da melhor maneira. Estamos muito confiantes no futuro do futebol feminino no Fluminense”, afirmou Pedro Abad, Presidente do clube.

Por parte do projeto da Baixada, Thaissan Passos, fundadora do "Daminhas da bola" demonstrou animação e acima de tudo confiança de que o projeto possui tudo para dar certo com a ajuda da instituição Fluminense e assim poder proporcionar oportunidade a diversas mulheres que praticam o esporte.

“Mais do que formar atletas, o objetivo maior do projeto é dar oportunidades através do futebol, não só na parte esportiva, mas também na educacional. Formar uma atleta de futebol, mulher de bem e consciente da sua importância na sociedade”, comentou.

O projeto já conta até com jogadoras promessas, inclusive uma convocada para a Seleção Brasileira Sub-17, Tarciane Karen, zagueira do "Daminhas" já vestiu a amarelinha e animou ainda mais a todos os apoiadores do projeto.

A Diretoria tricolor tem como expectativa disputar torneios regulares, regionais e nacionais, priorizando sempre o surgimento de novas atletas para o cenário brasileiro de futebol feminino.