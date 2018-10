Larghi admite baixo rendimento dos reforços do Atlético-MG

O Atlético-MG conquistou apenas um ponto dos seis disputados nas ultimas rodadas, sendo que enfrentou Chapecoense e América-MG, os dois times lutam contra o rebaixamento, oque agrava ainda mais a situação do Galo, que perdeu a oportunidade de encostar no G6. As atuações recentes do time mostra uma fragilidade no elenco e o baixo rendimento dos recém contratados.

O time mineiro está tendo uma inconsistência durante a temporada, porém após a pausa para a Copa do Mundo tornou mais preocupante. O Galo que chegou a ser vice-líder no Campeonato Brasileiro somou apenas 23 pontos em 17 partidas.

A queda de rendimento da equipe aconteceu após várias percas importantes no elenco titular, como Otero e Róger Guedes, que deixaram o Atlético no meio do ano. Reforços importantes foram feitos como Chará, que vem sendo titular absoluto e Zé Welison, que também vem mantendo uma frequência de jogos, porém, o elenco ainda não conseguiu manter uma estabilidade em campo e isso vem atrapalhando a conquistar pontos importantes no campeonato.

Novidades no elenco que está esquecido pela torcida, devido a pouca visibilidade que vem conquistando são: Terans, Denilson, Edinho, Nathan e tem também o Martin Rea que ainda não estreou. Para Thiago Larghi, treinador do Galo, as contratações ainda não surtiram efeito.

"O grupo que já estava aqui segue desempenhando um bom futebol, mas a gente precisa acrescentar algo mais aos que chegaram. Eles precisam resolver, mudar jogos, fazer a coisa diferente. É o que a gente espera", afirmou.

Com o baixo rendimento, o treinador da equipe mineira terá novas alterações para enfrentar o Fluminense na próxima rodada. Com a suspensão de Leonardo Silva, devido o terceiro cartão amarelo recebido, Larghi confirma Gabriel para a vaga do zagueiro. O time poderá ter uma possível volta de Zé Welison, que retorna se tiver condições físicas após dores no joelho. Emerson e Chará também devem voltar ao time após ter servido às seleções brasileira (sub-20) e colombiana.