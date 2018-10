Sport recebe Vasco em duelo direto contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro

Neste sábado (20), às 19h, Sport e Vasco se enfrentam na Ilha do Retiro em jogo que promete fortes emoções. Pelas duas equipes correrem o risco de caírem para a Série B no próximo ano, essa reta final de campeonato passa a ser essencial para as equipes.

Com o Leão na 19ª colocação da competição, ele passa a precisar desesperadamente de bons resultados para torcer por outros que possam favorecer a sua permanência na elite do futebol brasileiro. Acreditando em sua permanência na Série A, o Sport começa a sua luta contra o Vasco jogando em casa.

O Vasco busca sua primeira vitória fora de casa nesse segundo turno e ainda em uma vitória para continuar mantendo distância do Z-4 do Brasileirão. Com uma sequência difícil após o jogo contra o Sport, o clube cruz-maltino não pode desperdiçar a chance de conseguir um bom resultado.

Foco é a palavra chave para o time do Sport

De volta ao time titular após ter sido suspenso na goleada sofrida para o Atlético Paranaense, na última rodada, o volante Jair diz que o time do Sport precisa mais do que nunca se manter focado para alcançar seus objetivos. Tendo um trunfo que é jogar com a sua torcida, o volante diz que assim o time se mantém mais forte durante os 90 minutos para sair com um vitória dentro de campo.

"São jogos difíceis. Tanto nós como eles queremos ganhar, e eles estão pertinho da gente. Vai ser difícil, mas não podemos pensar em outro resultado a não ser a vitória. Eu sou um cara tranquilo quanto a isso, mas a gente sabe da importância dos jogos em casa. Cada jogo é uma decisão e sabemos que não vai ser fácil. Temos de trabalhar para saímos dessa situação. Precisamos da torcida e não podemos pensar em outro resultado a não ser a vitória", disse o volante.

Contando com o jogo do Vasco, até o final do Brasileirão o time de Recife terá nove jogos até o final da tabela e cinco deles serão disputados em casa, com isso, terá força máxima contra os outros adversários, pois nesta reta final não se pode brincar em serviço, já que o caminho da Série B está bem perto para o time do Nordeste.

"A partir de agora, todos os jogos são de vida ou morte. Temos de pensar em ganhar todas que a gente tem a partir de agora. O Vasco está perto e a gente tem de pensar na vitória do começo ao fim", finalizou.

Vasco mantém luta de se afastar do Z4

Estando na 14° posição, o Gigante da Colina conta com um trunfo para enfrentar o time de Recife. O versátil Yago Pikachu, que é um dos artilheiros do clube carioca, com 18 gols na temporada, é conhecido por fazer gols importantes contra o próximo adversário. Em oito partidas contra o Leão, o atacante marcou em seis confrontos.

"O Sport acho que foi uma das equipes que eu mais fiz gol na carreira. Estou com 79 gols, uns 10 foram contra o Sport. Desde o Paysandu, pela Copa do Brasil, sempre enfrentava. Sempre fui feliz de jogar em Belém e na Ilha. Espero manter isso aqui no Vasco", afirmou o atacante.

Perguntado sobre o momento complicado vivido pelo clube carioca no campeonato, Pikachu disse que o elenco do Vasco está totalmente ciente das dificuldades e que vão mais determinados do que nunca buscar os três pontos na casa do adversário, para se distanciarem de vez do risco de jogar a Série B ano que vem.

O camisa 22 Ainda afirmou que nesse momento quer trazer felicidade para o torcedor e não continuar aumentando a sua frustração com o ano negativo do Vasco.

"Vamos para Recife pensando na vitória. Temos feito um bom papel em São Januário, mas não adianta fazer apenas o dever de casa, pois o Brasileiro é muito equilibrado e vencer fora é um diferencial. Se quisermos ter um final de campeonato mais tranquilo, precisamos vencer fora de casa. Precisamos demonstrar nossa força fora de casa. Deixamos escapar pontos que hoje estão fazendo falta", declarou.