Apesar do gol, Roger reclama da arbitragem: "Quando parar de dar falta, vão parar de simular"

Após o empate por 2 a 2 com o Vitória, com final eletrizante no Barradão, o Corinthians sai se sentindo prejudicado por ter conseguido apenas um ponto contra uma equipe que está abaixo dele na tabela.

Roger, o autor do segundo gol da equipe paulista, foi o único ouvido depois do apito final. O centro-avante alvinegro saiu contente por ter feito gol, uma vez que passou tanto tempo sem entrar no campo. Mas, por outro lado, chateado e irritado por considerar um erro da arbitragem o lance da falta que resultou no gol de empate por parte do Leão, dois minutos depois do gol.

"Eu estou feliz pelo gol, depois de um tempo sem jogar. Agora, não tem como não falar: a falta que ele deu, que fui na bola com o Jeferson, depois eles reclamam que nós simulamos, que jogador brasileiro simula. Na hora que ele parar de dar essas faltas, nós vamos parar de simular", desabafou o camisa 9.

O atacante ainda acrescentou: "Eu tomei a frente do Jeferson, sou maior que ele, e não tem como; no corpo eu vou ganhar, e eu tomei a bola. Depois, não querem que a gente reclame, 'ah, vocês se jogam eu dou amarelo'. Eu falei para ele assim: 'quando você me viu simulando?', e ele me deu amarelo. Então, não tem como. Está difícil, nós temos de continuar, mas hoje ele errou", concluiu o jogador.

O último gol de Roger com a camisa alvinegra foi no dia 5 de setembro, contra o Ceará, na partida em que Osmar Loss foi demitido da comissão técnica do Corinthians. Nas quatro partidas seguintes em que o camisa 9 entrou, ele passou batido e não marcou.

No próximo confronto contra o Bahia na Arena Corinthians, no sábado (27), o Timão não conta com Roger, uma vez que o atacante está suspenso pelo cartão recebido neste domingo (21) contra o Vitória.