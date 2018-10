Aniversariante, Bruno Henrique marca dois e Palmeiras vence Ceará com um jogador a menos

O Palmeiras confirmou seu favoritismo e agora é mais líder do que nunca. Neste domingo (21), com dois gols do aniversariante do dia Bruno Henrique, que completou 30 anos, além de jogar com um a menos todo o segundo tempo, o Palmeiras conseguiu vencer o Ceará, por 2 a 1, no Pacaembu.



No início de jogo, quem foi superior foram os visitantes, que levaram perigo com algumas finalizações e cruzamentos na área de Weverton. O Verdão só começou a ter controle do jogo quando abriu o placar. Aos 14 minutos Hyoran cobrou escanteio, William desviou de cabeça e a bola bateu na mão de Edinho, o árbitro marcou pênalti, após muita reclamação dos palmeirenses, consultou o auxiliar atrás do gol, o lance gerou revolta nos nordestinos. Bruno Henrique foi para cobrança e cobrou no meio do gol para abrir o marcador.

Após o primeiro gol, o alviverde fez jus a sua liderança e tomou conta da partida, enquanto os visitantes ficaram contidos na defesa, mas sem oferecer perigo nos contra-ataques. Aos 34 minutos, o aniversariante do dia apareceu novamente, após receber a bola, ajeitou com a sola da chuteira, e mandou um tiraço de fora da área, dando mais um presente para o torcida, e dando vantagem para os mandantes no placar.

O jogo estava bem tranquilo para os palmeirenses, que tinham tudo até para sair deste confronto com uma goleada, mas tudo mudou no final do primeiro tempo, quando o destemperado Deyverson, entrou em ação, mas não como nas últimas partidas. Após Felipe Melo sofrer uma falta não marcada, o atacante deixou o pé na barriga do volante Richardson, e levou cartão vermelho direto, seu terceiro só nesta temporada.

Na saída do gramado, o atleta abriu as mais pedindo desculpas para seus torcedores, que devolveram com aplausos, porém Lisca reclamou muito com a arbitragem, sendo xingado pela torcida, se virou para as arquibancadas com pose de deboche. O treinador foi expulso e deixou o campo discutindo com os jogadores rivais e fazendo um gesto com as mãos de “ roubo".

Mesmo com um menos, e sem alterações o Verdão começou levando mais perigo na segunda etapa, principalmente nos contragolpes. Mas foi o Ceará que marcou, e deu um tempero a mais do duelo. Após bela jogada na direita, Leandro Carvalho cruzou na área, e Arthur que defenderá o Palestra na próxima temporada, marcou de carrinho, diminuindo para os visitantes.

Com medo do empate, Felipão que já havia feito uma substituição por problemas físicos, ao tirar Mayke e colocar Jean, colocou Dudu no jogo no lugar de Hyoran, o camisa 7 entrou bem, e apesar de um a menos o Verdão conseguiu equilibrar um pouco as ações.

Com apenas Willian no comando do ataque, o Verdão se fechou e conseguiu refutar o ímpeto cearense, a cada bola tirada pela zaga palestrina os jogadores e torcedores vibravam como se fosse um gol, e terminou assim, com a vitória palmeirense, para a alegria de mais de 33 mil pessoas no Pacaembu.

Com a vitória o Palmeiras permanece na liderança com 62 pontos, e terá pela frente o Flamengo, no Maracanã, no sábado. Já o Ceará, permanece na zona de rebaixamento com 31 pontos, na 17ª colocação, na próxima rodada enfrentam Atlético-MG na segunda, porém antes nesta quarta, terá o jogo adiado contra o Cruzeiro, no Mineirão.