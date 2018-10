Cuca enaltece atuação do Santos e valoriza ponto conquistado contra o Internacional: ''Foi um jogão''

O Santos empatou por 2 a 2 com o Internacional na noite desta segunda-feira (22) no estádio do Beira Rio em uma partida com muita emoção e polêmicas. Para o técnico Cuca, o trabalho apresentado em campo foi satisfatório.

“Foi um jogão. Um jogo que ninguém queria empatar, queria vencer. Eu até o minuto 45 queria ganhar. Depois, lógico, tem de valorizar o ponto. Quando o Inter pôs os atacantes e tentou a bola aérea, aí sim fechamos com o Renato. Tentamos de todas as formas vencer. Tivemos um controle do jogo no primeiro tempo, com a bola na trave do Gabigol. O Inter, no final do primeiro tempo criou três chances e numa delas fez o gol. Fomos para o vestiário sabendo que não podemos dar ao Inter o contra-ataque e temos de ter a iniciativa do jogo. Tivemos o controle, jogo equilibrado”, afirmou o técnico em coletiva após o jogo.

O Peixe com o empate chegou aos 43 pontos no Brasileirão ficando apenas três pontos atrás do Atlético Mineiro, o último clube que compõe o G-6. O próximo desafio do alvinegro praiano será neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro contra o Fluminense.

“A gente não sabe, faltam oito jogos, é uma luta a cada dia, batalha como hoje, será assim contra o Fluminense, Palmeiras e até o final. Temos que nos preparar para oito decisões. Tenho que enaltecer esse time, era 17º com os mesmos jogadores e estão em segundo lugar no returno, perdendo só para o Palmeiras, que faz campanha magnífica”, concluiu Cuca.