Com Allan, Tite convoca seleção brasileira para jogos contra Uruguai e Camarões

Os convocados da seleção brasileira para as partidas contra Uruguai e Camarões, nos dias 16 e 20 de novembro, respectivamente, estão definidos. Nesta sexta-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o treinador Tite anunciou a lista com 23 jogadores, com destaque para a presença de Allan, do Napoli, a volta de Paulinho e a ausência de jogadores que atuam no Brasil, com exceção de Dedé.

Ambos duelos serão realizados em Londres, na Inglaterra, no MK Stadium, estádio do MK Dons, com capacidade aproximada de 30 mil pessoas. Os treinamentos na "terra da Rainha" serão iniciados no dia 12 de novembro.

Na última convocação de 2018, a CBF utilizou o consenso de não convocar jogadores de clubes brasileiros para não atrapalhar os planos na reta final da temporada, exceto Dedé, do Cruzeiro, equipe que já não conta com grandes planos no ano após conquistar a Copa do Brasil.

Além disso, Tite manteve a característica recente de convocar goleiros com idade sub-20. Após Hugo Moura (Flamengo) e Phelipe (Grêmio), foi a vez de Gabriel Brazão, do Cruzeiro, ter a oportunidade de se integrar com o plantel profissional.

Confira os convocados de Tite

Nova lista de Tite conta com presença de Allan e retorno de Paulinho. Foto: Divulgação/CBF

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Brazão (Cruzeiro) e Ederson (Manchester City-ING);

Defensores: Danilo (Manchester City-ING), Dedé (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool-ING), Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP), Marcelo (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA), Pablo (Bordeaux-FRA) e Miranda (Atlético de Madrid-ESP);

Meias: Allan (Napoli-ITA), Arthur (Barcelona-ESP), Casemiro (Real Madrid-ESP), Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHI), Phillipe Coutinho (Barcelona-ESP) e Wallace (Hannover-ALE);

Atacantes: Douglas Costa (Juventus-ITA), Firmino (Liverpool-ING), Neymar (PSG-FRA), Richarlison (Everton-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING) e Willian (Chelsea-ING).