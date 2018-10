Zé Ricardo lamenta derrota pela proximidade do Botafogo com o Z-4: ''Precisamos marcar pontos''

Na noite deste sábado (27) o Botafogo foi até Curitiba jogar na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, partida válida pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro. Saindo na frente do placer, o time carioca sofreu a virada e acabou perdendo pontos importantes na competição já que se aproxima do primeiro colocado da zona de rebaixamento.

O técnico do Botafogo Zé Ricardo, na coletiva de imprensa após o jogo que lamenta a queda de rendimento da equipe durante o segundo tempo da partida e que os jogos difíceis em sequência não tem ajudado o time a manter uma sequência de resultados.

“A gente fez um primeiro tempo razoável. Infelizmente no segundo tempo tivemos uma queda. O fato é que são sequências difíceis e infelizmente a queda aconteceu no segundo tempo. Acho que tudo atrapalhou. A pressão é grande quando tomamos o gol de empate, tivemos dificuldade de sair jogando. Sentimos, pois precisamos marcar pontos”, disse o treinador.

Apesar da semana de preparação para a partida, contendo informações sobre o adversário, o técnico lamento o resultado negativo qualificando a equipe do Atlético que teve o mérito de correr atrás do resultado e sair com os três pontos do confronto.

“A equipe do Atlético-PR tem uma qualidade boa, velocidade grande e trabalhamos muito isso na semana. Viemos com muitas informações e conseguimos eficiência nas bolas paradas. A gente sai lamentando por não levar pelo menos um ponto” finalizou Zé Ricardo.