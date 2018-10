Mano Menezes projeta aposentadoria mesmo em alta no Cruzeiro

Mano Menezes, treinador do Cruzeiro, que conseguiu o feito inédito de ser bicampeão da Copa do Brasil, já faz planos para o futuro. Em entrevista para a rádio Itatiaia, Mano afirmou que já pensa na sua aposentadoria e vai ser mais rápido que todos imaginavam, em cinco anos no máximo.

"Mais uns cinco anos no máximo (no futebol). As pessoas não têm ideia do que é a vida do técnico de futebol. E não é pressão externa, é essa pressão nossa sobre nós mesmos, sobre resultado, sobre tomar decisão. Imagina quantas horas eu pensei para decidir entre Romero e Marcelo Hermes (para a final da Copa do Brasil)? E tem uma coisa: todo mundo pensa, todo mundo acha, mas tem uma hora que o técnico está sozinho no quarto dele e é ele quem vai tomar a decisão sobre o que vai ser feito. E é ele quem tem que tomar, não tem outra pessoa para tomar. A solidão do poder de decisão do técnico é muito grande. Ao mesmo tempo, são quantos milhões de pessoas esperando por aquela decisão? É duro mesmo. Naturalmente vai chegar a hora", afirmou.

O treinador da equipe Celeste disse na entrevista que ainda não pensou muito no que fazer após deixar a função de treinador, mas revelou que a prioridade é passar mais tempo com a família

"Eu não sei (o que fazer). É claro que vou viajar mais. A família sofre muito mais que a gente. A gente que está envolvido não vê o tempo passar. Os filhos e a esposa sofrem muito porque nunca estamos com eles. Não sei quantos aniversários da filha eu não estava na festa. Não sei quantos aniversários da minha mãe eu não participei. Isso, só para dar dois exemplos. O meu aniversário, na maioria das vezes, eu passo fora, em um hotel ou trabalhando, então eu não consigo nem usufruir dessas datas importantes. Certamente, e por isso mesmo, quero parar um pouco antes, pode não dar tempo. A oração tem que ser rezada nas duas direções: vem a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade" , brincou.

Mano Menezes tem passagens pelo Grêmio, Corinthians, Flamengo, seleção brasileira e outras equipes, o treinador está no comando do Cruzeiro desde julho de 2016.