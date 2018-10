Com Gum e Léo na delegação, Fluminense embarca para o Uruguai 

O técnico Marcelo Oliveira divulgou a lista com os jogadores relacionados para a decisão de quarta feira (31), contra o Nacional, pela Sul-americana. O zagueiro Gum e o lateral Léo, recuperados de lesão, integraram a lista. Fluminense embarcou nesta manhã de segunda-feira (29), rumo ao Uruguai.

O autor do gol do tricolor na primeira partida da decisão, Gum, se lesionou exatamente nessa partida, o exame apontou uma pequena entorse no joelho direito. E o zagueiro também apresentou inchaço no tornozelo, também da perna direita. Já o lateral Léo, ficou fora do primeiro jogo das quartas de final em razão de um edema muscular na coxa direita. Os dois ainda são dúvida para o jogo.

Com o resultado ruim por 1 a 1 no Rio de Janeiro, o Tricolor das laranjeiras precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols para avançar na sul-americana. Caso aconteça outro empate por 1 a 1, será decidido nos pênaltis. O Fluminense fará dois treinos no Uruguai, um deles no palco da decisão, no Estádio Parque Central. E o Nacional já anunciou em sua rede social que terá casa cheia, todos os ingressos destinados à torcida do nacional estão esgotados.

A vaga para a semifinal entre Nacional x Fluminense será definida na próxima quarta-feira (31), no Estádio Parque Central, às 19h30 (horário de Brasília).