Pikachu ressalta otimismo para o clássico contra o Fluminense: “Temos tudo para vencer”

Na tarde desta quarta feira (30), durante o treino de preparação para o clássico contra o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Vasco, Pikachu falou sobre os planos do elenco para o confronto importante para sua prosseguir a permanência na elite do futebol brasileiro.

Sabendo da importância desse jogo, o camisa 22 falou sobre a melhora que no desenvolvimento de jogo que já foi percebido no jogo contra o Internacional apesar o empate em São Januário. Ainda afirma que apesar do empate, jogaram de igual para igual com um time que luta para se manter nas primeiras colocações.

”Conseguimos fazer um bom jogo. Sabíamos que seria difícil enfrentar alike que disputa o título. O jogo foi igual. Acho que poderíamos ter criado um pouquinho mais, caprichado na última bola. O esquema mudou. Mudou um pouco a característica com o Marrony, que tem mais velocidade. Mais gente chegando. Jogando com dois abertos. Acho que tivemos mais opções no ataque e não deixamos o Max tão isolado”, disse o jogador.

Com a luta agora constante do time para que sua permanência na série A se concretize, todo resultado é extremamente importante para sua sobrevivência. O atacante falou sobre como o time vem sofrendo com a falta de vitórias jogando como visitante no campeonato e ressalta o lado positivo de jogar no Rio, que pode pelo menos contar com parte da torcida para dar uma força extra ao time.

“Já temos mais de 15 jogos fora de casa e não conseguimos essa primeira vitória esperada por todos. Vamos jogar fora mas no Rio de Janeiro. Temos tudo para vencer. Não sabemos qual time do Fluminense que vem para o jogo. Não podemos escolher (que time do Fluminense vai jogar). Mas quanto mais representante do Brasil na Sul-Americana é melhor, como os outros dois do outro lado também”, finalizou Pikachu.