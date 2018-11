Após eliminação na Libertadores, Luan foca no Brasileiro: "Fazer de tudo para sair campeão"

Nesta quarta-feira (31), Palmeiras e Boca Juniors se enfrentaram no Allianz Parque pela partida de volta nas semifinais da Copa Libertadores. Em um jogo onde o time paulista teve um desempenho abaixo do esperado. O Verdão empatou com o Boca pelo placar de 2 a 2 e foi eliminado da competição.

Um dos nomes do Palmeiras na partida foi Luan, que falhou no primeiro gol do Boca, mas fez o primeiro do Palmeiras. O zagueiro falou na saída de campo sobre a entrega do time.

"É até difícil eu falar o que faltou. Lutou, tentou, os gols até a gente fez, mas é difícil falar agora, a gente tem que ser forte, juntar forças.", comentou Luan

Com a eliminação na Libertadores o foco agora é o Brasileirão, onde o Palmeiras encara um clássico contra o Santos em casa. Luan comentou sobre o jogo e a "obrigação" de ganhar o titulo.

"Sábado nós temos uma batalha grande aqui, em um campeonato que somos lideres e temos que fazer de tudo pra sair campeão do Campeonato Brasileiro, é tudo que nos resta agora, o sonho da Libertadores esse ano nós não conseguimos. Uma coisa que machuca demais, mas vamos em busca desse Campeonato Brasileiro", finalizou Luan.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 63 pontos, 4 de diferença para o vice líder Flamengo, faltando 7 rodadas para o fim do campeonato.