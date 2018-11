Avaí sai atrás, busca empate diante do Londrina e mantém vantagem no G-4

Na tarde deste sábado (03), o Avaí recebeu o Londrina na Ressacada pela partida válida 34° rodada do Campeonato Brasileiro da série B. Em um jogo bastante equilibrado e com o Londrina jogando com um a menos no segundo tempo, o Avaí não tira proveito da vantagem e o jogo acaba empatado em um a um.

No primeiro tempo de partida começando em ritmo frenético, os gols já foram acontecendo nos primeiros minutos de jogo. Somente com dois minutos de partida Leandro Almeida abriu o placar para o Londrina. Com a cobrança de falta feita por Dagoberto, a bola acabou sobrando dentro da grande área e o jogador consegue se infiltrar e achar um espaço para finalizar a bola no ângulo e abrir o marcador para o time visitante.

Pouco tempo depois, o Avaí não sentiu o gol e fez o dele para deixar a partida igual novamente. Aos 11 minutos de jogo, Getúlio recebeu a bola na entrada da grande área pelo lado esquerdo, e consegue fazer um belo corte e mandar um belo chute sem defesa para o goleiro Maurício deixando tudo igual na Ressacada.

Com a partida bastante equilibrada durante o primeiro tempo de jogo, as duas equipes tiveram chances claras de gol e para saírem do empate mas não tiverem a eficiência necessária para finalizar corretamente. Abrindo o placar nos primeiros minutos de jogo, os times passaram a ser mais cautelosos durante o tempo restante deixando para tomar medidas mais ousadas no segundo tempo de partida.

Durante o segundo tempo vimos que o Londrina manteve o ritmo forte que em que estava no primeiro tempo. Mantendo a posse de bola durante grande parte do segundo tempo, teve as melhores chances de sair do empate. Mas com uma falta forte cometida no Luanzinho por Thiago Ribeiro, o atacante é expulso da partida aos 13 minuto do segundo tempo e desfalca o Londrina até o final do jogo.

Jogando com um a menos, o Avaí aproveitou e começou com uma forte pressão no time visitante. O jogo mudou completamente de patamar, o time mandante começou a ser mais agressivo e arriscar mais jogadas perto da área de ataque deixando o time de Londrina bastante preocupado com sua defesa.

Mas mesmo tendo um a mais grande parte do segundo tempo, o Avaí não consegue aproveitar a vantagem e não sai do empate contra o Londrina na ressacada diante de sua torcida. Agora terá um compromisso importante contra o Atlético Goianiense fora de casa na terça feira (06) as 19:15. Já o Londrina tem um confronto contra o Criciúma também na terça feira as 20:30, as duas partidas válidas pela 35° rodada do Brasileirão série B.