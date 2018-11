Santa Cruz anuncia acerto com treinador Leston Júnior

O Santa Cruz anunciou, oficialmente, o técnico Leston Júnior, de quase 40 anos, para o próximo ano. O comandante, que teve o Botafogo-PB como sua última equipe, foi procurado pelo presidente Constantino Júnior esta semana e as partes chegaram rapidamente ao acerto. O novo treinador do time pernambucano para a temporada 2019 é considerado uma aposta e tem a missão de trabalhar com a base da equipe coral, além do desafio de montar um elenco bom dentro das limitações financeiras do Santa.

“Recebi (a proposta) de forma muito positiva, pela grandeza do clube e pelo projeto que foi apresentado numa conversa que tive com a direção. Pude enxergar que há uma vontade muito grande de fazer o ano de 2019 de muita felicidade e prosperidade para o torcedor. Foram apenas dois dias de conversas, mas foi o suficiente para entender sobre o projeto. Assim, a negociação não se arrastou porque existia o desejo dos dois lados. Quando isso acontece, tudo se encaixa mais fácil”, declarou o comandante.

Leston foi campeão paraibano neste ano pelo Botafogo-PB; o comandante também disputou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo time paraibano. Foram oito meses de trabalho. Ele também acumula passagens por equipes como Moto Club-MA, Villa Nova-MG, Mogi Mirim-SP, Remo-PA, Tupi-MG, Madureira-RJ e Guarani-MG.

“No Santa, um dos objetivos é a aproveitar os jovens formados no Arruda. Ao longo da minha carreira, tive a felicidade de trabalhar nas divisões de base do Atlético/MG, Cruzeiro e Bahia. As experiências nas categorias inferiores de outros clube me deram bagagem para desenvolver um trabalho com a garotada”, destacou.