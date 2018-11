Após vitória, Dedé desmente boatos e confirma sua permanência no Cruzeiro

Após a vitória do Cruzeiro em cima do América-MG neste domingo, no Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Dedé fez questão de desmentir os boatos que a imprensa paulista afirmou nas últimas semanas, sobre a sua transferência para o Palmeiras, como a principal contratação para a próxima temporada.

"Não existe nada disso que estão falando. Aliás, recomendo que os cruzeirenses esnobem quem vier com essa conversa. Se for pelas redes sociais, quem posta que estou saindo do Cruzeiro merece ser bloqueado." afirmou.

O zagueiro do time Celeste também comentou sobre o pênalti que aos 35 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava em 2 a 1 para o Cruzeiro, Matheusinho recebeu a bola no ataque e invadiu a área, ao cair pediu a penalidade máxima de Dedé, mesmo com a reclamação do jogadores do Coelho o árbitro nada marcou.

"Não, foi pênalti não. Ali é uma situação de força. Tenho um puco mais. Corri reto, nem desloquei o Matheusinho, chutei a bola ainda. Acho que não foi pênalti não. Estou convicto que não foi falta" concluiu.