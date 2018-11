Subiu! Fortaleza bate Atlético-GO e garante acesso à Série A

No ano de seu centenário, o Fortaleza garantiu o acesso de volta à Série A após 12 anos longe da elite do futebol brasileiro de maneira brilhante. Neste sábado (3), o Tricolor venceu o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia, e sacramentou sua subida com quatro rodadas de antecedência. O Leão está na liderança há 33 rodadas e nunca esteve fora do G-4 da competição. Vale lembrar que, até o ano passado, o Fortaleza estava na Série C, divisão em que passou oito temporadas. Já o Dragão, com a derrota, caiu para sétimo, com 51 pontos, três a menos do que o rival Goiás, último time entre os quatro primeiros.

No primeiro tempo, enquanto o Atlético-GO parecia nervoso, o Fortaleza jogava com uma segurança impressionante. Antes dos 15 minutos abriu o placar, com gol de Gustavo. O Dragão partiu para o abafa e levou o segundo tento aos 25, em lance de bola parada, com Bruno Melo. O Fortaleza ainda teve uma bola na trave, aos 30. Foi um passeio do time de Rogério Ceni em Goiânia.

Na etapa complementar, o Dragão melhorou, e Marcelo Boeck teve que fazer pelo menos cinco boas defesas, mesmo sem estar 100% fisicamente, por conta de uma lesão muscular. O time goiano ainda reclamou a não marcação de um pênalti aos 25. Nos acréscimos, João Paulo fez o gol de honra do Atlético-GO, em jogada individual.

O Fortaleza agora vai atrás do título da Série B. E ele já pode vir na próxima rodada, com uma combinação de resultados: o Fortaleza precisa vencer o vice-líder CSA na Arena Castelão, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), e o Avaí não pode ganhar do Atlético-GO, em Goiânia, às 19h15 (de Brasília). Com isso, o Fortaleza iria a 67 pontos e não poderia mais ser alcançado por CSA e Avaí, seus perseguidores mais próximos. Já o Dragão agora tem sequência difícil, mas ainda sonha com a Série A. Seus últimos jogos serão contra Avaí (em casa), CSA (fora), São Bento (casa) e Paysandu (fora).