Carpegiani crê na permanência do Vitória na Série A: "Dependemos de nós ainda"

Depois do empate com o lanterna Paraná, o técnico Carpegiani falou aos repórteres sobre a situação do Vitória e sua experiência com times na parte de baixo da tabela.

“Primeiro é conviver com isso. Já peguei equipes que estavam em situação pior, em penúltimo lugar, e em uma rodada tivemos oportunidade de sair. Foi assim com o Coritiba. Saímos e nunca mais entramos. Agora, tínhamos saído, voltamos. Chega nessa condição de campeonato, onde as equipes estão bem armadas, as equipes estão melhor preparadas, consequentemente as dificuldades são maiores. Temos de encontrar soluções com o que nós dispomos. A situação é muito incômoda. Peso de 500kg em cima dos ombros e você tem que ficar de pé".

O time baiano contava com os três pontos diante do Paraná que está a 18 rodadas sem vencer no campeonato, com o empate sentimento da torcida e parte dos jogadores é de dois pontos perdidos. A Carpegiani agora volta os olhares para o clássico contra o Bahia com desfalques o treinador falou sobre o que esperar para próxima rodada e para a reta final do Brasileirão.

“Tenho que contar com aqueles jogadores disponíveis hoje. Jeferson sentiu, fomos obrigados a improvisar e tivemos que mexer na parte de trás. Eu realmente não gostei. Vamos ter que encontrar um lateral para jogar o clássico. Temos um jogo muito importante com a obrigação de vencer. Somente assim teremos possibilidade de dar uma respirada. Acho que vai ser assim até o final. Algumas equipes estão escapando, com 37, 38 pontos. Está tudo incerto. Mas, dependemos de nós ainda”.

O Vitória terminou a rodada fora do Z-4, porém precisa contar com tropeços de Chapecoense e Sport para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. O rubro-negro precisa contar com derrota da Chape contra o Bahia e derrota do Sport contra o Ceará. Na 16ª posição o time tem 34 pontos, junto de Chape e América/MG que estão atrás na tabela. O Vitória volta a campo no próximo domingo contra o Bahia as 16h horário local (17h de Brasília) no Barradão pela 33ª rodada da Série A.