Erick elogia trabalho de Carpegiani no Vitória: "Deu uma arrumada na nossa casa''

O Vitória vive um bom momento na Série A. Com a chegada do técnico Paulo César Carpegiani, o time conseguiu se organizar defensivamente e emplacou uma boa sequência de quatro jogos sem derrotas no Brasileirão. No último triunfo, contra o Vasco no Barradão, o atacante Erick marcou o gol do Leão. Mas, na tarde desta terça-feira, em entrevista, o jogador revelou o trabalho duro da equipe para atingir o nível que o treinador queria.

"Ele cobra bastante, principalmente na parte tática, é onde cobra mais. Esse foi o primeiro jogo que ele gostou. Eu até falei: "Pô, esse cara nunca gosta do jogo. ” Foi a primeira vez que ele chegou e disse que gostou de nossa partida", disse.

Erick elogiou o trabalho de Carpegiani, principalmente no aspecto defensivo, onde a equipe vinha tendo mais dificuldades.

"Chegou e deu uma arrumada na nossa casa. Nossa defesa estava tomando muito gol, ele conseguiu organizar. E o resultado dos jogos. Nosso coletivo ficou muito forte, e quando o coletivo fica forte, o individual aparece", comentou.

O jogador, porém, não estará disponível para o jogo contra o Ceará, fora de casa, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, mostrou confiança nos companheiros de equipe.

"Vai ser um jogo difícil lá contra o Ceará. Não vou poder jogar, estou suspenso. Nosso time é bom, quem for entrar tenho certeza que vai dar conta do recado. É manter a pegada, jogar fora de casa do mesmo jeito que joga em casa, e trazer os três pontos", finalizou.

Ceará e Vitória se enfrentam no próximo sábado (15), às 16h na Arena Castelão. O jogo será válido pela 25ª rodada da Série A.