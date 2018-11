Líder x Vice: Fortaleza recebe CSA com chance de título

<p>Já com o acesso para a <strong>Série A</strong> de 2019 garantido, o Fortaleza agora busca o próximo objetivo na <strong>Série B</strong>: o título. Para isso, a equipe comandada por <strong>Rogério Ceni</strong> receberá o vice-líder <strong>CSA</strong> na <strong>Arena Castelão</strong>, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, pela 35ª rodada da competição.</p> <p>Os dois times possuem pretensões ambiciosas na tabela e, principalmente, para este confronto. No cenário perfeito, o Leão do Pici pode ser campeão da Série B já contra o time alagoano: precisa vencer e contar com um tropeço do <strong>Avaí</strong>, que joga contra o <strong>Atlético-GO</strong>. Já o time alagoano pode encaminhar o acesso para a primeira divisão contra o Fortaleza. Se vencer e os resultados da rodada sejam favoráveis, o clube pode alcançar a marca de 60 pontos e garantir a ida à elite no confronto diante do Atlético-GO, na próxima rodada.</p> <p>No jogo de primeiro turno entre as duas equipes, o clube alagoano dominou o rival Fortaleza, mas não conseguiu tirar o zero do placar, desperdiçando a oportunidade de conquistar três pontos.</p> <p><strong>Leão quer título para coroar campanha espetacular</strong></p> <p>No Tricolor de Aço, o clima de festa devido ao recente acesso foi rechaçado por jogadores e comissão técnica, por conta do desejo de se conquistar o troféu. Rogério Ceni deve escalar o habitual onze inicial do Leão do Pici.</p> <p>O atacante Ederson falou da importância das últimas rodadas para o Leão, e mostrou que a equipe está focada no título do campeonato. <em>"Temos que buscar a conquista da Série B para fecharmos o ano com chave de ouro. Vamos lutar muito para que isso seja possível. Essa últimas quatro rodadas serão decisivas. Vamos nos dedicar ao máximo por esse troféu"</em>, afirmou.</p> <p><strong>CSA buscar deixar acesso encaminhado</strong></p> <p>Para o Azulão, o confronto é tido como a chance de deixar o acesso mais próximo. Para o embate, entretanto, o técnico Marcelo Cabo teve um desfalque de última hora. O zagueiro Leandro Souza sofreu uma entorse no tornozelo e “obrigou” o técnico Marcelo Cabo a convocar Rony para compor a delegação que vai para a partida diante do Leão do Pici.</p> <p>O comandante azulino elogiou Rogério Ceni e salientou a dificuldade da partida, mostrando que deve definir a onzena inicial momentos antes do jogo. <em>"Não posso falar nada porque eles têm um grande treinador do outro lado, que é o Rogério. Então, precisamos tentar surpreender. Estudamos bastante o Fortaleza e entendemos que vai ser um grande jogo, com Castelão lotado"</em>, declarou.</p> <p> </p>