Goiás passa apertado pelo Sampaio Corrêa e assume segundo lugar da Série B

Em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão da Série B, nesta segunda-feira (5) o Goiás deu mais um passo rumo ao acesso a primeira divisão do futebol brasileiro. Com o placar mínimo de 1 a 0, o Esmeraldino venceu o Sampaio Corrêa em Goiânia com gol de Giovane, marcado aos 45 minutos da primeira etapa no Estádio Olímpico, em Goiânia.

O jogo começou com os dois times estudando o comportamento um do outro. Com passes sem objetividade os primeiros cinco minutos foram de pouca criação e zero finalização. Aos seis minutos, em passe errado do Sampaio Corrâ, Lucão finalizou da intermediária e fez Andrey trabalhar e mandar a bola para escanteio. Em seguida, após a cobrança do escanteio, a bola sobrou para Alex Silva, que mandou de bicicleta para o gol; em cima da linha, Bruno Silva salvou o que teria sido um golaço.

O Sampaio Corrêa errava muitos passes e pouco incomodava a defesa do Goiás, que, mesmo com alguns erros, chegava mais que a equipe maranhense. Aos 14 minutos e aos 19, o Goiás em duas situações quase chegou ao seu primeiro gol na partida. Na primeira tentativa, Alex Silva roubou a bola na lateral, fez o cruzamento rasteiro e Lucão chutou e a bola foi para linha de fundo. No segundo momento, Maranhão aproveitou a sobra de bola na entrada da área, arriscou o chute, que foi para fora do gol.

O Goiás chegava mais, tentava impor jogo por ser mandante, mas não conseguia ser feliz nas finalizações, com o Sampaio pouco criando chances, parecia que o jogo ia terminar empatado em 0 a 0 no 1º tempo. Porém, tudo mudou aos 45 minutos. Já nos acréscimos, Giovanni recebeu na entrada da área, arriscou o chute no canto direito do goleiro e abriu o marcador para o time Esmeraldino, e assim terminou a primeira etapa: 1 a 0 para os goianos.

O segundo começou com poucas chances de gol. O Goiás ficou especulando algumas jogadas, enquanto o Sampaio Corrêa pouco ameaçava por conta das limitações de seus jogadores. A primeira chance do jogo foi acontecer aos 14 minutos. Giovanni se livrou da marcação e finalizou com perigo, Andrey fez uma grande defesa.

Aos 16, em cobrança de escanteio, o Goiás chegou mais uma vez com perigo. Lucão cabeceou com a bola passou ao lado do gol do Sampaio. Após as mexidas do técnico Marcinho Guerreiro, o Sampaio tentou ameaçar, mas só chegou através de chutes de fora área.

Na parte final do jogo, o Goiás administrava o resultado e parecia aguardar o apito final, pouco chegava e pouco era ameaçado. Mas, aos 37 minutos, em uma bola parada, Jocinei levantou a bola na área, Joécio cabeceou e mandou perto da meta esmeraldina. Aos 42, em lanche polêmico o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti para o Goiás, porém após conversar com o auxiliar voltou atrás e deu falta fora da área. Os dois times não tiveram fôlego e não conseguiram criar mais nada nos minutos finais e o arbitro acabou o jogo aos 49 minutos com o placar de 1 a 0 para o time da casa.

Com a vitória, o Goiás assume a vice-liderança da série com 57 pontos, sete atrás do Fortaleza líder e cinco à frente do Vila Nova, primeiro fora do G-4, mas que ainda joga na rodada. Já o Sampaio Corrêa se complicou na briga contra o rebaixamento para a Série C . Com 32 pontos, o time maranhense está a seis do primeiro fora do Z-4, que nesse momento é o CRB.