Sampaio Corrêa Futebol Clube

Assista e veja minuto a minuto do jogo entre Náutico x Sampaio Corrêa ao vivo, em tempo real, hoje, pelo confronto de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Horár...

Gol e melhores momentos Sampaio Corrêa 1x0 Confiança pela Série C Rafael Alves Assista e veja minuto a minuto do jogo entre Sampaio Corrêa x Confiança ao vivo, em tempo real, hoje, pelo confronto de volta da semifinal da Série C do Campeon...

Jogos de volta das semifinais: o histórico é favorável a Sampaio e Juventude na Série C Ruan Carlos de Lima Confiança e Náutico terão de reverter um retrospecto de 86% a favor dos vencedores do primeiro confronto; desafio para chegar à grande final da Terceira Divisão...

Gols e melhores momentos Confiança 0x2 Sampaio Corrêa pela Série C Rafael Alves Assista e veja minuto a minuto do jogo entre Confiança x Sampaio Corrêa ao vivo, em tempo real, hoje, pelo confronto de ida da semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Horário do jogo:...

Gols e melhores momentos Sampaio Corrêa 3x2 São José-RS pela Série C Rafael Alves Assista e veja minuto a minuto do jogo entre Sampaio Corrêa x São José-RS ao vivo, em tempo real, hoje, pelo confronto de volta das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Horá...

Melhores momentos São José-RS 0x0 Sampaio Corrêa pela Série C 2019 Thomas Alencar Minuto a minuto da partida entre São José x Sampaio Corrêa ao vivo hoje pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro Série C 2019. Horário do jogo: 19h15. Acompanhe todo...

As quartas de finais da Série C 2019 — Parte I Rafael Alves Saiba tudo sobre o mata-mata que dará uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro em 2020...

Sampaio Corrêa x Imperatriz-MA AO VIVO hoje pela Série C (0-1) Lucas Santana Acompanhe o tempo real de Sampaio Corrêa x Imperatriz-MA pela Série C do Campeonato Brasileiro. Horário do jogo: 17h. Não perca nenhum lance do minuto a minuto da VAVEL Bras...

Série C: clássicos e fortes emoções contemplam a última rodada da primeira fase Rafael Alves Três times estão matematicamente garantidos nas quartas de final; veja quem está na briga pela classificação...

Em confronto direto, Sampaio Corrêa e Confiança-SE empatam no Castelão Karollaine Dos santos 10ª rodada da Série C conta com gol do estreante Luan, zagueiro do time sergipano...