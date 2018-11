Na briga pela titularidade do Vitória, Yago prega respeito: "Tem que pensar no grupo"

Se preparando para o clássico decisivo contra o Bahia, o meia Yago que perdeu espaço no time nas últimas rodadas com o agora ex-técnico Paulo César Carpegiani falou aos repórteres sobre a expectativa e sobre o que esperar do jogo do próximo domingo.

“Muitas coisas mudaram depois do último Ba-Vi, na Fonte Nova. Cada Ba-Vi é um jogo diferente. Clássico é definido em detalhes. Em alguns, você está bem no jogo, vacila em determinada situação e acaba se complicando. A gente está bem concentrado em relação aos detalhes, para não errar, como erramos. É um jogo que vai decidir nosso futuro no campeonato. Se conseguirmos uma vitória em um jogo especial como esse, melhora a confiança, o astral, então tenho certeza que a galera está animada para esse jogo”, disse o atleta

Após ter perdido espaço no time com Carpegiani com a mudança do comando técnico o jogador voltar a figurar no time titular nos treinamentos e sendo peça para mudanças táticas da equipe, Yago falou sobre poder ajudar a equipe entrando no jogo, seja como titular ou vindo do banco.

“Na verdade, é uma disputa boa. Sempre falo que acho que tem que pensar no grupo, no que for melhor para o time. É uma disputa sadia. Mas tenho certeza que todo mundo quer ajudar, quer jogar. Independentemente se for começar jogando ou for entrar no segundo tempo. Nosso intuito é ajudar”.

Com 34 pontos tendo vencido apenas um jogo nas últimas oito rodadas o Vitória vencendo o Bahia que tem 40 pontos e cotando com uma combinação de resultados pode terminar a 33ª rodada fora do Z-4. O jogo contra o Bahia é no domingo às 17h horário de Brasília no Barradão.