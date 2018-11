É campeão! Fortaleza bate Avaí  e conquista título da Série B

No ano do seu Centenário, o Fortaleza tem mais um feito para cravar na história: é campeão da Série B do Campeonato Brasileiro! Até agora, na era dos pontos corridos, nenhum nordestino tinha conquistado a taça da Segundona. Mais que isso, o Tricolor do Pici tem toda uma Série A para planejar. Com gol de Rodolfo, o Leão de Rogério Ceni festeja triunfo diante do Avaí. Com a vitória, o time cearense chega aos 68 pontos. Já o clube catarinense tem 67 pontos e está na quarta colocação.

No primeiro tempo, o gramado encharcado atrapalhou o desempenho das equipes, que sofreram para se acostumar com as poças no campo. Mandante, o Avaí teve dificuldades de furar a postura defensiva do Fortaleza, que poupou atletas no confronto. O Leão da Ilha chegou com perigo apenas uma vez, em chute de Getúlio que Max Walef defendeu. O Leão do Pici apostou em chutes de média e longa distância e nos levantamentos na área. A melhor chance veio em cabeçada de Bruno Melo.

A etapa complementar começou com panorama parecido. O Avaí em busca do ataque, e o Fortaleza apostando mais nos contra-ataques. Renato teve a primeira chance do time catarinense, mas o chute na área não teve direção. O Fortaleza fez uma partida inteligente, se fechou e não permitiu o Avaí chegar com perigo. A equipe foi matando o tempo e até assustou em chute de Ederson. O Avaí foi para a pressão nos minutos finais e até teve um pênalti anulado por impedimento. Getúlio teve chance clara, mas bateu fraco e facilitou a defesa. Aos 49 minutos, Rodolfo fez o gol da vitória do Tricolor e sacramentou o título do Tricolor de Aço.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o CSA, no Rei Pelé, no sábado. O Fortaleza joga em casa, contra o Juventude, na quinta-feira